https://ria.ru/20221010/poteri-1822969250.html

Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек

Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек - РИА Новости, 10.10.2022

Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек

Потери армии Киева по всей линии фронта составляют более 1 тысячи человек ежедневно, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:39

2022-10-10T22:39

2022-10-10T23:40

в мире

апты алаудинов

киев

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Потери армии Киева по всей линии фронта составляют более 1 тысячи человек ежедневно, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом "Ахмат" на луганском направлении в зоне СВО."Меня очень сильно удивляет метод ведения боевых действий противоположной стороны – противника. Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более 1 тысячи человек в сутки однозначно", - сказал Алаудинов.По его словам, украинская сторона не ведет подсчет ни убитых, ни раненых. Алаудинов подчеркнул, что украинское высшее командование не жалеет обычных солдат."Я уверен, что они будут воевать до последнего украинца - не они, а их хозяева на Западе", - сказал командир "Ахмата".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, апты алаудинов, киев