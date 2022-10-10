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Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек - РИА Новости, 10.10.2022
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Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек
Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек - РИА Новости, 10.10.2022
Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек
Потери армии Киева по всей линии фронта составляют более 1 тысячи человек ежедневно, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:39
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в мире
апты алаудинов
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Потери армии Киева по всей линии фронта составляют более 1 тысячи человек ежедневно, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом "Ахмат" на луганском направлении в зоне СВО."Меня очень сильно удивляет метод ведения боевых действий противоположной стороны – противника. Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более 1 тысячи человек в сутки однозначно", - сказал Алаудинов.По его словам, украинская сторона не ведет подсчет ни убитых, ни раненых. Алаудинов подчеркнул, что украинское высшее командование не жалеет обычных солдат."Я уверен, что они будут воевать до последнего украинца - не они, а их хозяева на Западе", - сказал командир "Ахмата".
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в мире, апты алаудинов, киев
В мире, Апты Алаудинов, Киев
22:39 10.10.2022 (обновлено: 23:40 10.10.2022)
 
Командир спецназа "Ахмат": ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек

Командир спецназа "Ахмат" Алаутдинов: ежедневно ВСУ теряют более тысячи человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПодбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр
Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Потери армии Киева по всей линии фронта составляют более 1 тысячи человек ежедневно, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом "Ахмат" на луганском направлении в зоне СВО.
"Меня очень сильно удивляет метод ведения боевых действий противоположной стороны – противника. Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более 1 тысячи человек в сутки однозначно", - сказал Алаудинов.
По его словам, украинская сторона не ведет подсчет ни убитых, ни раненых. Алаудинов подчеркнул, что украинское высшее командование не жалеет обычных солдат.
"Я уверен, что они будут воевать до последнего украинца - не они, а их хозяева на Западе", - сказал командир "Ахмата".
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