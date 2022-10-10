https://ria.ru/20221010/poteri-1822788235.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, потери противника составили более 40 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:38

2022-10-10T13:38

2022-10-10T14:12

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, потери противника составили более 40 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221010/pvo-1822788055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область