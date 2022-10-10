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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/poteri-1822788235.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, потери противника составили более 40 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:38
2022-10-10T14:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, потери противника составили более 40 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
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россия
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область
13:38 10.10.2022 (обновлено: 14:12 10.10.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 40 военных и 15 единиц техники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, потери противника составили более 40 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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