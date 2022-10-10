https://ria.ru/20221010/poteri-1822788235.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, потери противника составили более 40 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:38
2022-10-10T13:38
2022-10-10T14:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815681749_0:187:3306:2047_1920x0_80_0_0_80321e581e5dda382a69a316201c73e8.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, потери противника составили более 40 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221010/pvo-1822788055.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815681749_190:286:2539:2047_1920x0_80_0_0_c9f70e235e32d2886f8d4f9deedbeaa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область
13:38 10.10.2022 (обновлено: 14:12 10.10.2022)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 40 военных и 15 единиц техники