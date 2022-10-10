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Глава Львовской области заявил о ракетном попадании по энергоподстанциям

Глава Львовской области заявил о ракетном попадании по энергоподстанциям - РИА Новости, 10.10.2022

Глава Львовской области заявил о ракетном попадании по энергоподстанциям

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что при утреннем обстреле региона в энергетические подстанции попали восемь ракет. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:20

2022-10-10T19:20

2022-10-10T19:20

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что при утреннем обстреле региона в энергетические подстанции попали восемь ракет.Ранее власти Украины сообщили, что в результате обстрела утром в понедельник пять областей Украины обесточены полностью, в том числе Львовская, остальные регионы обесточены частично."Пятнадцать ракет выпустил враг утром по Львовской области, семь из них системы ПВО сбили, восемь – попали в энергетические подстанции", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.По его словам, до конца суток планируется на 90-95% восстановить электроснабжение областного центра – Львова.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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курская аэс, турецкий поток, львовская область, львов, украина, владимир путин, в мире