https://ria.ru/20221010/pomosch-1822916873.html

Блинкен заверил МИД Украины в продолжении помощи США

Блинкен заверил МИД Украины в продолжении помощи США - РИА Новости, 10.10.2022

Блинкен заверил МИД Украины в продолжении помощи США

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что переговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после российских ракетных ударов и заверил его в продолжении... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:14

2022-10-10T18:14

2022-10-10T18:14

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что переговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после российских ракетных ударов и заверил его в продолжении помощи со стороны США, в том числе военной."Я только что переговорил с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить американскую поддержку Украине после нанесенных этим утром ужасающих ударов Кремля. Мы продолжим непоколебимо оказывать экономическое, гуманитарное содействие, помощь в сфере безопасности с тем, чтобы Украина могла защитить себя и позаботиться о своем народе", - написал Блинкен в Twitter.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822877252.html

https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html

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