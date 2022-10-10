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Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи
Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.10.2022
Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи
"Единая Россия" в понедельник отправила из Саратова в регионы Донбасса более 2 тонн гуманитарной помощи, в составе которой мука, крупы, консервы и другие... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:45
2022-10-10T17:45
2022-10-10T17:49
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
донбасс
саратов
саратовская область
единая россия
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" в понедельник отправила из Саратова в регионы Донбасса более 2 тонн гуманитарной помощи, в составе которой мука, крупы, консервы и другие продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения партии."Более 2 тонн гуманитарного груза собранно активистами партии. Сегодня из Саратова в Донбасс отправилась очередная машина с гуманитарной помощью. Активисты партии собрали и укомплектовали самое необходимое: мука, крупы, консервы и другие продукты питания с длительным сроком хранения", - говорится в сообщении.Уточняется, что с первых дней начала специальной военной операции в каждом районном отделении ЕР в Саратовской области открылись пункты приема гуманитарной помощи, что позволило отправить в Донбасс уже более 200 тонн гуманитарных грузов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, донбасс, саратов, саратовская область, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Донбасс, Саратов, Саратовская область, Единая Россия
17:45 10.10.2022 (обновлено: 17:49 10.10.2022)
Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи
"Единая Россия" отправила из Саратова в регионы Донбасса более двух тонн гумпомощи