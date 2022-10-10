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Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи
Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.10.2022
Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи
"Единая Россия" в понедельник отправила из Саратова в регионы Донбасса более 2 тонн гуманитарной помощи, в составе которой мука, крупы, консервы и другие... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:45
2022-10-10T17:49
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
донбасс
саратов
саратовская область
единая россия
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" в понедельник отправила из Саратова в регионы Донбасса более 2 тонн гуманитарной помощи, в составе которой мука, крупы, консервы и другие продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения партии."Более 2 тонн гуманитарного груза собранно активистами партии. Сегодня из Саратова в Донбасс отправилась очередная машина с гуманитарной помощью. Активисты партии собрали и укомплектовали самое необходимое: мука, крупы, консервы и другие продукты питания с длительным сроком хранения", - говорится в сообщении.Уточняется, что с первых дней начала специальной военной операции в каждом районном отделении ЕР в Саратовской области открылись пункты приема гуманитарной помощи, что позволило отправить в Донбасс уже более 200 тонн гуманитарных грузов.
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здоровье - общество, донбасс, саратов, саратовская область, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Донбасс, Саратов, Саратовская область, Единая Россия
17:45 10.10.2022 (обновлено: 17:49 10.10.2022)
 
Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи

"Единая Россия" отправила из Саратова в регионы Донбасса более двух тонн гумпомощи

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" в понедельник отправила из Саратова в регионы Донбасса более 2 тонн гуманитарной помощи, в составе которой мука, крупы, консервы и другие продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
"Более 2 тонн гуманитарного груза собранно активистами партии. Сегодня из Саратова в Донбасс отправилась очередная машина с гуманитарной помощью. Активисты партии собрали и укомплектовали самое необходимое: мука, крупы, консервы и другие продукты питания с длительным сроком хранения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с первых дней начала специальной военной операции в каждом районном отделении ЕР в Саратовской области открылись пункты приема гуманитарной помощи, что позволило отправить в Донбасс уже более 200 тонн гуманитарных грузов.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоДонбассСаратовСаратовская областьЕдиная Россия
 
 
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