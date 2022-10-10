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Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи

Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.10.2022

Из Саратова в регионы Донбасса отправили более двух тонн гумпомощи

"Единая Россия" в понедельник отправила из Саратова в регионы Донбасса более 2 тонн гуманитарной помощи, в составе которой мука, крупы, консервы и другие... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:45

2022-10-10T17:45

2022-10-10T17:49

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

донбасс

саратов

саратовская область

единая россия

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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" в понедельник отправила из Саратова в регионы Донбасса более 2 тонн гуманитарной помощи, в составе которой мука, крупы, консервы и другие продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения партии."Более 2 тонн гуманитарного груза собранно активистами партии. Сегодня из Саратова в Донбасс отправилась очередная машина с гуманитарной помощью. Активисты партии собрали и укомплектовали самое необходимое: мука, крупы, консервы и другие продукты питания с длительным сроком хранения", - говорится в сообщении.Уточняется, что с первых дней начала специальной военной операции в каждом районном отделении ЕР в Саратовской области открылись пункты приема гуманитарной помощи, что позволило отправить в Донбасс уже более 200 тонн гуманитарных грузов.

донбасс

саратов

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, донбасс, саратов, саратовская область, единая россия