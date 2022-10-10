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Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине
Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого обсудил военную помощь Украине и "дальнейшую... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:38
2022-10-10T17:38
2022-10-10T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
лиз трасс
владимир зеленский
украина
великобритания
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого обсудил военную помощь Украине и "дальнейшую изоляцию России"."Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", - написал Зеленский в Twitter.
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в мире, лиз трасс, владимир зеленский, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лиз Трасс, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине и "дальнейшую изоляцию России"