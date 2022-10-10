https://ria.ru/20221010/pomosch-1822899471.html

Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине

Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине

Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого обсудил военную помощь Украине и "дальнейшую... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:38

2022-10-10T17:38

2022-10-10T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

лиз трасс

владимир зеленский

украина

великобритания

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого обсудил военную помощь Украине и "дальнейшую изоляцию России"."Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", - написал Зеленский в Twitter.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

украина

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в мире, лиз трасс, владимир зеленский, украина, великобритания