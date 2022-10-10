https://ria.ru/20221010/pomosch-1822822435.html
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР
Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) поддержали военных Донбасса, собрав для них 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ПФР. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:12
2022-10-10T15:12
2022-10-10T15:13
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
россия
луганская народная республика
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) поддержали военных Донбасса, собрав для них 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ПФР."Специалисты Пенсионного фонда России собрали 17,5 миллионов рублей на поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Добровольная финансовая помощь бойцам ЛДНР поступила из отделений фонда по всей стране в рамках нескольких акций, включая кампанию Народного фронта "Все для победы!", - сообщает ведомство.Отмечается, что специалисты ПФР, кроме денежных переводов, принимают активное участие и в других благотворительных акциях для поддержки жителей Донбасса. По данным сайта, в Донбасс передаются медикаменты, одежда, хозяйственные принадлежности, продукты с длительным сроком хранения. Кроме того, дети сотрудников ПФР часто отправляют рисунки, письма, а также стихи или слова благодарности."Наряду с гуманитарной помощью отделения ПФР регулярно проводят приемы прибывших из Донецкой и Луганской республик. На выездных встречах в пунктах временного размещения и в клиентских службах фонда специалисты проводят консультации по вопросам пенсионных выплат, помогают оформить СНИЛС, пенсии, социальные пособия и материнский капитал", - добавляет пресс-центр ПФР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, россия, луганская народная республика, пенсионный фонд рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Пенсионный фонд РФ
15:12 10.10.2022 (обновлено: 15:13 10.10.2022)
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР
Сотрудники ПФР собрали 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР