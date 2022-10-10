Рейтинг@Mail.ru
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822822435.html
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР
Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) поддержали военных Донбасса, собрав для них 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ПФР. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:12
2022-10-10T15:13
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
россия
луганская народная республика
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_13a38519f0cb0f794e66ba0565729e30.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) поддержали военных Донбасса, собрав для них 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ПФР."Специалисты Пенсионного фонда России собрали 17,5 миллионов рублей на поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Добровольная финансовая помощь бойцам ЛДНР поступила из отделений фонда по всей стране в рамках нескольких акций, включая кампанию Народного фронта "Все для победы!", - сообщает ведомство.Отмечается, что специалисты ПФР, кроме денежных переводов, принимают активное участие и в других благотворительных акциях для поддержки жителей Донбасса. По данным сайта, в Донбасс передаются медикаменты, одежда, хозяйственные принадлежности, продукты с длительным сроком хранения. Кроме того, дети сотрудников ПФР часто отправляют рисунки, письма, а также стихи или слова благодарности."Наряду с гуманитарной помощью отделения ПФР регулярно проводят приемы прибывших из Донецкой и Луганской республик. На выездных встречах в пунктах временного размещения и в клиентских службах фонда специалисты проводят консультации по вопросам пенсионных выплат, помогают оформить СНИЛС, пенсии, социальные пособия и материнский капитал", - добавляет пресс-центр ПФР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_7ffcd7c1244b24a7aea26eee3e520a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донбасс, россия, луганская народная республика, пенсионный фонд рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Пенсионный фонд РФ
15:12 10.10.2022 (обновлено: 15:13 10.10.2022)
 
ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР

Сотрудники ПФР собрали 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) поддержали военных Донбасса, собрав для них 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ПФР.
"Специалисты Пенсионного фонда России собрали 17,5 миллионов рублей на поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Добровольная финансовая помощь бойцам ЛДНР поступила из отделений фонда по всей стране в рамках нескольких акций, включая кампанию Народного фронта "Все для победы!", - сообщает ведомство.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
Отмечается, что специалисты ПФР, кроме денежных переводов, принимают активное участие и в других благотворительных акциях для поддержки жителей Донбасса. По данным сайта, в Донбасс передаются медикаменты, одежда, хозяйственные принадлежности, продукты с длительным сроком хранения. Кроме того, дети сотрудников ПФР часто отправляют рисунки, письма, а также стихи или слова благодарности.
"Наряду с гуманитарной помощью отделения ПФР регулярно проводят приемы прибывших из Донецкой и Луганской республик. На выездных встречах в пунктах временного размещения и в клиентских службах фонда специалисты проводят консультации по вопросам пенсионных выплат, помогают оформить СНИЛС, пенсии, социальные пособия и материнский капитал", - добавляет пресс-центр ПФР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаПенсионный фонд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала