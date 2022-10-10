https://ria.ru/20221010/pomosch-1822822435.html

ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР

ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022

ПФР собрал 17,5 миллиона рублей на поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР

Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) поддержали военных Донбасса, собрав для них 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ПФР. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:12

2022-10-10T15:12

2022-10-10T15:13

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

россия

луганская народная республика

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) поддержали военных Донбасса, собрав для них 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ПФР."Специалисты Пенсионного фонда России собрали 17,5 миллионов рублей на поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Добровольная финансовая помощь бойцам ЛДНР поступила из отделений фонда по всей стране в рамках нескольких акций, включая кампанию Народного фронта "Все для победы!", - сообщает ведомство.Отмечается, что специалисты ПФР, кроме денежных переводов, принимают активное участие и в других благотворительных акциях для поддержки жителей Донбасса. По данным сайта, в Донбасс передаются медикаменты, одежда, хозяйственные принадлежности, продукты с длительным сроком хранения. Кроме того, дети сотрудников ПФР часто отправляют рисунки, письма, а также стихи или слова благодарности."Наряду с гуманитарной помощью отделения ПФР регулярно проводят приемы прибывших из Донецкой и Луганской республик. На выездных встречах в пунктах временного размещения и в клиентских службах фонда специалисты проводят консультации по вопросам пенсионных выплат, помогают оформить СНИЛС, пенсии, социальные пособия и материнский капитал", - добавляет пресс-центр ПФР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, донбасс, россия, луганская народная республика, пенсионный фонд рф