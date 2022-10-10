https://ria.ru/20221010/pomosch-1822774029.html

Глава МИД Эстонии призвал увеличить военную помощь Украине

Глава МИД Эстонии призвал увеличить военную помощь Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Глава МИД Эстонии призвал увеличить военную помощь Украине

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал немедленно увеличить военную помощь Украине после обстрелов Киева и других городов этой страны. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:02

2022-10-10T13:02

2022-10-10T13:02

в мире

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урмас рейнсалу

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киев

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владимир зеленский

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал немедленно увеличить военную помощь Украине после обстрелов Киева и других городов этой страны."Эстонская Республика относится к России как к государству, поддерживающему терроризм, и именно так к ней должно относиться международное сообщество. Мы должны немедленно увеличить военную помощь Украине и продолжать повышать цену агрессии против России, в том числе быстро вводя дополнительные санкции", - цитирует Рейнсалу пресс-служба МИД.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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в мире, украина, урмас рейнсалу, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский