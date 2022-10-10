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Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР - РИА Новости, 10.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822726678.html
Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР
Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР - РИА Новости, 10.10.2022
Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР
Художественная литература, методические материалы, атласы, справочники и другие книги для учителей и детей отправила Липецкая область для 16 школ подшефного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:01
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липецкая область
игорь артамонов
общество
володарский район
донецкая народная республика
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ЛИПЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Художественная литература, методические материалы, атласы, справочники и другие книги для учителей и детей отправила Липецкая область для 16 школ подшефного Володарского района ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Липецкая область с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса. Наш регион шефствует над Володарским районом, и мы делаем все возможное, чтобы восстановить там привычную жизнь", - отметил Артамонов.Глава региона уточнил, что основные формы сотрудничества Липецкой области и Володарского района ДНР касаются гуманитарной и правовой помощи, участия в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. По словам Артамонов, ведется активное взаимодействии в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, добровольчества.Губернатор также отметил, что в ближайшее время на Донбасс отправится еще один гуманитарный груз с наглядными пособиями, спортивным инвентарем, а также ноутбуками.
https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html
володарский район
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игорь артамонов, общество, володарский район, донецкая народная республика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Володарский район, Донецкая Народная Республика
11:01 10.10.2022 (обновлено: 11:02 10.10.2022)
 

Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Художественная литература, методические материалы, атласы, справочники и другие книги для учителей и детей отправила Липецкая область для 16 школ подшефного Володарского района ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Липецкая область с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса. Наш регион шефствует над Володарским районом, и мы делаем все возможное, чтобы восстановить там привычную жизнь", - отметил Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:50Липецкая область
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров
Глава региона уточнил, что основные формы сотрудничества Липецкой области и Володарского района ДНР касаются гуманитарной и правовой помощи, участия в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
По словам Артамонов, ведется активное взаимодействии в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, добровольчества.
Губернатор также отметил, что в ближайшее время на Донбасс отправится еще один гуманитарный груз с наглядными пособиями, спортивным инвентарем, а также ноутбуками.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбществоВолодарский районДонецкая Народная Республика
 
 
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