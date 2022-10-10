https://ria.ru/20221010/pomosch-1822726678.html

Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР

Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР - РИА Новости, 10.10.2022

Липецкая область отправила литературу и школьные пособия в ДНР

Художественная литература, методические материалы, атласы, справочники и другие книги для учителей и детей отправила Липецкая область для 16 школ подшефного... РИА Новости, 10.10.2022

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2022-10-10T11:01

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липецкая область

игорь артамонов

общество

володарский район

донецкая народная республика

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ЛИПЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Художественная литература, методические материалы, атласы, справочники и другие книги для учителей и детей отправила Липецкая область для 16 школ подшефного Володарского района ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Липецкая область с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса. Наш регион шефствует над Володарским районом, и мы делаем все возможное, чтобы восстановить там привычную жизнь", - отметил Артамонов.Глава региона уточнил, что основные формы сотрудничества Липецкой области и Володарского района ДНР касаются гуманитарной и правовой помощи, участия в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. По словам Артамонов, ведется активное взаимодействии в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, добровольчества.Губернатор также отметил, что в ближайшее время на Донбасс отправится еще один гуманитарный груз с наглядными пособиями, спортивным инвентарем, а также ноутбуками.

https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html

володарский район

донецкая народная республика

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Артем Смирнов

игорь артамонов, общество, володарский район, донецкая народная республика