https://ria.ru/20221010/pomosch-1822681346.html

WP: Саудовская Аравия помогает России в спецоперации на Украине

WP: Саудовская Аравия помогает России в спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.10.2022

WP: Саудовская Аравия помогает России в спецоперации на Украине

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в специальной военной операции на Украине, пишет Washington Post. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T01:22

2022-10-10T01:22

2022-10-10T10:19

цены на нефть

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украина

опек

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в специальной военной операции на Украине, пишет Washington Post.Газета отметила, что участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении играет на руку Москве, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы.Авторы материла считают, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. В то же время, по их мнению, президент США Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо."Это (соглашение. — Прим. ред.) провал внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах", — пишет WP.Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Организация объяснила свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.

https://ria.ru/20221009/ssha-1822586702.html

https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html

саудовская аравия

украина

россия

сша

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цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, украина, опек, россия, сша