01:22 10.10.2022 (обновлено: 10:19 10.10.2022)
WP: Саудовская Аравия помогает России в спецоперации на Украине
WP: Саудовская Аравия помогает России в спецоперации на Украине сокращением добычи нефти
© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hasan Jamali
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в специальной военной операции на Украине, пишет Washington Post.
Газета отметила, что участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении играет на руку Москве, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы.
"Это действие не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине", — говорится в публикации.
Авторы материла считают, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. В то же время, по их мнению, президент США Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
"Это (соглашение. — Прим. ред.) провал внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах", — пишет WP.
Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Организация объяснила свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.