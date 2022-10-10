https://ria.ru/20221010/polsha-1822784956.html
Польша готова быстро перебросить войска на границу, заявил Лукашенко
Польша готова быстро перебросить войска на границу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.10.2022
Польша готова быстро перебросить войска на границу, заявил Лукашенко
Лукашенко на совещании в понедельник заявил, что Польша готова за два-три часа перебросить войска на границу Белоруссии. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:28
2022-10-10T13:28
2022-10-10T13:44
в мире
польша
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Лукашенко на совещании в понедельник заявил, что Польша готова за два-три часа перебросить войска на границу Белоруссии."Мы недавно констатировали, что поляки, "защищая" границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы, потом они их отвели, показали нам, что уходят. Ничего подобного. Они отвели войска до сотни километров от границы, перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. В момент "Ч" они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", - сказал белорусский лидер, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком. "Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе с ядерных арсеналов Германии", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20221006/lukashenko-1822077818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко
13:28 10.10.2022 (обновлено: 13:44 10.10.2022)
Польша готова быстро перебросить войска на границу, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Польша готова за два-три часа перебросить войска на границу
МИНСК, 10 окт – РИА Новости.
Лукашенко на совещании в понедельник заявил
, что Польша готова за два-три часа перебросить войска на границу Белоруссии.
"Мы недавно констатировали, что поляки, "защищая" границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы, потом они их отвели, показали нам, что уходят. Ничего подобного. Они отвели войска до сотни километров от границы, перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. В момент "Ч" они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", - сказал белорусский лидер, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком. "Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе с ядерных арсеналов Германии", - отметил Лукашенко.