https://ria.ru/20221010/polsha-1822784956.html

Польша готова быстро перебросить войска на границу, заявил Лукашенко

Польша готова быстро перебросить войска на границу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.10.2022

Польша готова быстро перебросить войска на границу, заявил Лукашенко

Лукашенко на совещании в понедельник заявил, что Польша готова за два-три часа перебросить войска на границу Белоруссии. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:28

2022-10-10T13:28

2022-10-10T13:44

в мире

польша

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Лукашенко на совещании в понедельник заявил, что Польша готова за два-три часа перебросить войска на границу Белоруссии."Мы недавно констатировали, что поляки, "защищая" границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы, потом они их отвели, показали нам, что уходят. Ничего подобного. Они отвели войска до сотни километров от границы, перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. В момент "Ч" они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", - сказал белорусский лидер, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком. "Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе с ядерных арсеналов Германии", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20221006/lukashenko-1822077818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко