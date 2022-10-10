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По Крымскому мосту после ЧП прошло уже 16 поездов, сообщили в парламенте
По Крымскому мосту после ЧП прошло уже 16 поездов, сообщили в парламенте - РИА Новости, 10.10.2022
По Крымскому мосту после ЧП прошло уже 16 поездов, сообщили в парламенте
Железнодорожная часть пути Крымского моста работает, по ней уже прошло 16 железнодорожных составов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:24
2022-10-10T11:24
2022-10-10T11:24
происшествия
владимир константинов
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Железнодорожная часть пути Крымского моста работает, по ней уже прошло 16 железнодорожных составов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Железнодорожная часть пути работает в полном объеме. Уже прошло 16 железнодорожных составов. Ожидаем сегодня состав с топливом", - сказал Константинов в эфире "Первого канала".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221009/most-1822588147.html
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происшествия, владимир константинов, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Владимир Константинов, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
По Крымскому мосту после ЧП прошло уже 16 поездов, сообщили в парламенте
Глава крымского парламента Константинов: по Крымскому мосту после ЧП прошло 16 поездов