https://ria.ru/20221010/poezda-1822733580.html

По Крымскому мосту после ЧП прошло уже 16 поездов, сообщили в парламенте

По Крымскому мосту после ЧП прошло уже 16 поездов, сообщили в парламенте - РИА Новости, 10.10.2022

По Крымскому мосту после ЧП прошло уже 16 поездов, сообщили в парламенте

Железнодорожная часть пути Крымского моста работает, по ней уже прошло 16 железнодорожных составов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:24

2022-10-10T11:24

2022-10-10T11:24

происшествия

владимир константинов

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Железнодорожная часть пути Крымского моста работает, по ней уже прошло 16 железнодорожных составов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Железнодорожная часть пути работает в полном объеме. Уже прошло 16 железнодорожных составов. Ожидаем сегодня состав с топливом", - сказал Константинов в эфире "Первого канала".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221009/most-1822588147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимир константинов, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту