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"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве

"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022

"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве

Здание центрального железнодорожного вокзала в Киеве повреждено взрывной волной, сообщили в компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги"). РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:36

2022-10-10T10:36

2022-10-10T10:55

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Здание центрального железнодорожного вокзала в Киеве повреждено взрывной волной, сообщили в компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах."Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.

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