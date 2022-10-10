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"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022
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"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве
"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022
"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве
Здание центрального железнодорожного вокзала в Киеве повреждено взрывной волной, сообщили в компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги"). РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:36
2022-10-10T10:55
в мире
владимир зеленский
киев
украина
киевская область
укрзализныця
украинская железная дорога
telegram (приложение)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Здание центрального железнодорожного вокзала в Киеве повреждено взрывной волной, сообщили в компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах."Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, киевская область, укрзализныця, украинская железная дорога, telegram (приложение)
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Киевская область, Укрзализныця, Украинская железная дорога, Telegram (приложение)
10:36 10.10.2022 (обновлено: 10:55 10.10.2022)
 
"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша вокзала в Киеве

"Укрзализныця" сообщила, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиевский центральный железнодорожный вокзал
Киевский центральный железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киевский центральный железнодорожный вокзал. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Здание центрального железнодорожного вокзала в Киеве повреждено взрывной волной, сообщили в компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.
"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.
Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:33Специальная военная операция на Украине
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаКиевская областьУкрзализныцяУкраинская железная дорогаTelegram (приложение)
 
 
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