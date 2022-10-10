https://ria.ru/20221010/poezda-1822717338.html

"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов

"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов - РИА Новости, 10.10.2022

"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов

"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:31

2022-10-10T10:31

2022-10-10T10:32

украинская железная дорога

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757147922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912b7fdca173c061388586097abc5143.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети."Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

https://ria.ru/20221010/odessa-1822717639.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украинская железная дорога, украина, в мире