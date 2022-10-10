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"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов - РИА Новости, 10.10.2022
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"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов - РИА Новости, 10.10.2022
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов
"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:31
2022-10-10T10:32
украинская железная дорога
украина
в мире
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети."Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
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украинская железная дорога, украина, в мире
Украинская железная дорога, Украина, В мире
10:31 10.10.2022 (обновлено: 10:32 10.10.2022)
 
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов

"Украинские железные дороги" предупредили о задержке поездов западного направления

© РИА Новости / СтрингерСотрудник СБУ на железнодорожном вокзале
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети.
"Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:31
В Одессе сработала ПВО, пишут СМИ
 
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