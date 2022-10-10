https://ria.ru/20221010/poezda-1822717338.html
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов - РИА Новости, 10.10.2022
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов
"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:31
2022-10-10T10:31
2022-10-10T10:32
украинская железная дорога
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети."Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
https://ria.ru/20221010/odessa-1822717639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украинская железная дорога, украина, в мире
Украинская железная дорога, Украина, В мире
10:31 10.10.2022 (обновлено: 10:32 10.10.2022)
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов
"Украинские железные дороги" предупредили о задержке поездов западного направления