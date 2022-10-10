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В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии - РИА Новости, 10.10.2022
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В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии - РИА Новости, 10.10.2022
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии
Движение поездов на железной дороге в Приморье, остановленное после столкновения грузовика и грузового поезда, восстановлено по обоим путям, информирует со... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:33
2022-10-10T14:33
происшествия
авто
владивосток
уссурийск
самара
дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Движение поездов на железной дороге в Приморье, остановленное после столкновения грузовика и грузового поезда, восстановлено по обоим путям, информирует со ссылкой на ДВЖД компания "Экспресс Приморья", отвечающая за пригородное сообщение."В 20.03 (13.03 мск) по обоим путям движение восстановлено", - говорится в сообщении.В 6.30 мск понедельника грузовик столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде на станции Раздольное двухпутного электрифицированного участка Уссурийск – Амурский залив. Повреждения получили локомотив и опора контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов на участке временно приостановили. Отмечалось, что задерживаются пассажирские поезда №12 Самара – Владивосток, №351 Владивосток – Совгавань, №61 Владивосток – Москва, №6007 Владивосток – Ружино, №6363 Владивосток – Уссурийск.В 8.40 мск восстановили движение по одному пути участка Уссурийск – Амурский залив Дальневосточной железной дороги. Сообщалось, что пассажирский поезд №12 Самара – Владивосток задерживается на 2 часа 18 минут.
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822721145.html
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происшествия, авто, владивосток, уссурийск, самара, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Авто, Владивосток, Уссурийск, Самара, Дальневосточная железная дорога
14:33 10.10.2022
 
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии

В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии с грузовиком на переезде

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкПервый грузовой поезд с цементом
Первый грузовой поезд с цементом - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Первый грузовой поезд с цементом. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Движение поездов на железной дороге в Приморье, остановленное после столкновения грузовика и грузового поезда, восстановлено по обоим путям, информирует со ссылкой на ДВЖД компания "Экспресс Приморья", отвечающая за пригородное сообщение.
"В 20.03 (13.03 мск) по обоим путям движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 10:44Специальная военная операция на Украине
В харьковском метро остановились поезда
В 6.30 мск понедельника грузовик столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде на станции Раздольное двухпутного электрифицированного участка Уссурийск – Амурский залив. Повреждения получили локомотив и опора контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов на участке временно приостановили. Отмечалось, что задерживаются пассажирские поезда №12 СамараВладивосток, №351 Владивосток – Совгавань, №61 Владивосток – Москва, №6007 Владивосток – Ружино, №6363 Владивосток – Уссурийск.
В 8.40 мск восстановили движение по одному пути участка Уссурийск – Амурский залив Дальневосточной железной дороги. Сообщалось, что пассажирский поезд №12 Самара – Владивосток задерживается на 2 часа 18 минут.
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 14:52
Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику
 
ПроисшествияАвтоВладивостокУссурийскСамараДальневосточная железная дорога
 
 
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