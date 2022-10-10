https://ria.ru/20221010/poezd-1822808192.html

В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии

В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии - РИА Новости, 10.10.2022

В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии

Движение поездов на железной дороге в Приморье, остановленное после столкновения грузовика и грузового поезда, восстановлено по обоим путям, информирует со... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:33

2022-10-10T14:33

2022-10-10T14:33

происшествия

авто

владивосток

уссурийск

самара

дальневосточная железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805269415_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_37a4e4ff77552a9f4ade038b4f8daaf9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Движение поездов на железной дороге в Приморье, остановленное после столкновения грузовика и грузового поезда, восстановлено по обоим путям, информирует со ссылкой на ДВЖД компания "Экспресс Приморья", отвечающая за пригородное сообщение."В 20.03 (13.03 мск) по обоим путям движение восстановлено", - говорится в сообщении.В 6.30 мск понедельника грузовик столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде на станции Раздольное двухпутного электрифицированного участка Уссурийск – Амурский залив. Повреждения получили локомотив и опора контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов на участке временно приостановили. Отмечалось, что задерживаются пассажирские поезда №12 Самара – Владивосток, №351 Владивосток – Совгавань, №61 Владивосток – Москва, №6007 Владивосток – Ружино, №6363 Владивосток – Уссурийск.В 8.40 мск восстановили движение по одному пути участка Уссурийск – Амурский залив Дальневосточной железной дороги. Сообщалось, что пассажирский поезд №12 Самара – Владивосток задерживается на 2 часа 18 минут.

https://ria.ru/20221010/kharkov-1822721145.html

https://ria.ru/20221008/poezda-1822468887.html

владивосток

уссурийск

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, владивосток, уссурийск, самара, дальневосточная железная дорога