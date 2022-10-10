https://ria.ru/20221010/poezd-1822808192.html
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии - РИА Новости, 10.10.2022
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии
Движение поездов на железной дороге в Приморье, остановленное после столкновения грузовика и грузового поезда, восстановлено по обоим путям, информирует со... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:33
2022-10-10T14:33
2022-10-10T14:33
происшествия
авто
владивосток
уссурийск
самара
дальневосточная железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805269415_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_37a4e4ff77552a9f4ade038b4f8daaf9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Движение поездов на железной дороге в Приморье, остановленное после столкновения грузовика и грузового поезда, восстановлено по обоим путям, информирует со ссылкой на ДВЖД компания "Экспресс Приморья", отвечающая за пригородное сообщение."В 20.03 (13.03 мск) по обоим путям движение восстановлено", - говорится в сообщении.В 6.30 мск понедельника грузовик столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде на станции Раздольное двухпутного электрифицированного участка Уссурийск – Амурский залив. Повреждения получили локомотив и опора контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов на участке временно приостановили. Отмечалось, что задерживаются пассажирские поезда №12 Самара – Владивосток, №351 Владивосток – Совгавань, №61 Владивосток – Москва, №6007 Владивосток – Ружино, №6363 Владивосток – Уссурийск.В 8.40 мск восстановили движение по одному пути участка Уссурийск – Амурский залив Дальневосточной железной дороги. Сообщалось, что пассажирский поезд №12 Самара – Владивосток задерживается на 2 часа 18 минут.
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822721145.html
https://ria.ru/20221008/poezda-1822468887.html
владивосток
уссурийск
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805269415_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9237b87b4120e99948f52b7e6fff9905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, владивосток, уссурийск, самара, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Авто, Владивосток, Уссурийск, Самара, Дальневосточная железная дорога
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии
В Приморье полностью восстановили движение поездов после аварии с грузовиком на переезде