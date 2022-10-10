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Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива - РИА Новости, 10.10.2022
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Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива
Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива
Бензин, дизельное и другие виды топлива подорожают в Северной Македонии в среднем на 4 евроцента или 2,43% за литр, сообщила Регуляционная комиссия по... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:13
2022-10-10T20:13
экономика
северная македония
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Бензин, дизельное и другие виды топлива подорожают в Северной Македонии в среднем на 4 евроцента или 2,43% за литр, сообщила Регуляционная комиссия по энергетике и водным ресурсам республики.Решение о максимальных розничных ценах на топливо вступает в силу в полночь на 11 октября."Бензин "Евросупер" - 95 подорожает на 2,5 северомакедонских денара (4 евроцента), новая цена составит 89 денаров (1,45 евро) за литр, бензин "Евросупер" - 98 дорожает на два денара (три евроцента) до 91 денара (1,48 евро) за литр, евродизель – на три денара (5 евроцентов) и будет стоить 100,5 денаров (1,63 евро) за литр", - сообщила комиссия.Также подорожает мазут до 51,9 денара (84 евроцента) за килограмм и соляровое масло до 97 денаров за литр. В среднем рост цен на топливо составит 2,43%.
https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html
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экономика, северная македония
Экономика, Северная Македония
20:13 10.10.2022
 
Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива

Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива на четыре евроцента за литр

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Бензин, дизельное и другие виды топлива подорожают в Северной Македонии в среднем на 4 евроцента или 2,43% за литр, сообщила Регуляционная комиссия по энергетике и водным ресурсам республики.
Решение о максимальных розничных ценах на топливо вступает в силу в полночь на 11 октября.
"Бензин "Евросупер" - 95 подорожает на 2,5 северомакедонских денара (4 евроцента), новая цена составит 89 денаров (1,45 евро) за литр, бензин "Евросупер" - 98 дорожает на два денара (три евроцента) до 91 денара (1,48 евро) за литр, евродизель – на три денара (5 евроцентов) и будет стоить 100,5 денаров (1,63 евро) за литр", - сообщила комиссия.
Также подорожает мазут до 51,9 денара (84 евроцента) за килограмм и соляровое масло до 97 денаров за литр. В среднем рост цен на топливо составит 2,43%.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:38
Цена дизеля во Франции выросла на десять евроцентов из-за забастовки
 
ЭкономикаСеверная Македония
 
 
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