https://ria.ru/20221010/podorozhanie-1822948977.html

Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива

Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Северной Македонии заявили о подорожании топлива

Бензин, дизельное и другие виды топлива подорожают в Северной Македонии в среднем на 4 евроцента или 2,43% за литр, сообщила Регуляционная комиссия по... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:13

2022-10-10T20:13

2022-10-10T20:13

экономика

северная македония

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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Бензин, дизельное и другие виды топлива подорожают в Северной Македонии в среднем на 4 евроцента или 2,43% за литр, сообщила Регуляционная комиссия по энергетике и водным ресурсам республики.Решение о максимальных розничных ценах на топливо вступает в силу в полночь на 11 октября."Бензин "Евросупер" - 95 подорожает на 2,5 северомакедонских денара (4 евроцента), новая цена составит 89 денаров (1,45 евро) за литр, бензин "Евросупер" - 98 дорожает на два денара (три евроцента) до 91 денара (1,48 евро) за литр, евродизель – на три денара (5 евроцентов) и будет стоить 100,5 денаров (1,63 евро) за литр", - сообщила комиссия.Также подорожает мазут до 51,9 денара (84 евроцента) за килограмм и соляровое масло до 97 денаров за литр. В среднем рост цен на топливо составит 2,43%.

https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html

северная македония

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экономика, северная македония