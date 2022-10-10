https://ria.ru/20221010/podlodka-1822693017.html

В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего

В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего - РИА Новости, 10.10.2022

В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью за счет снижения отраженного акустического поля и уменьшения... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:10

2022-10-10T08:10

2022-10-10T08:10

новое оружие россии

безопасность

подводные лодки проекта 955 "борей"

вмф рф

россия

цкб мт "рубин"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российская атомная подводная лодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью за счет снижения отраженного акустического поля и уменьшения электромагнитных и тепловых полей, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.На выставке "Армия-2022" "Рубин" впервые представил модель - концепт атомной подводной лодки следующего поколения "Арктур", которая может появиться в составе ВМФ РФ во второй половине ХХI века.Сейчас на флот проступают новейшие атомные подлодки проектов 955 "Борей" (стратегические) и 885 "Ясень" (многоцелевые)."Основные отличия нашего видения подводной лодки будущего – расширение возможностей и новый подход к обеспечению скрытности. Эти отличия, безусловно, "внутри" лодки, но они видны и снаружи. Самые наглядные проявления – новые обводы, рассчитанные на снижение отраженного акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту. Не так заметны на модели, но не менее важны и работы по уменьшению других полей – электромагнитных, тепловых и прочих, ведь космические системы обнаружения – уже не фантастика, а вполне реальная угроза", - сказал Баранов.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".

https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html

https://ria.ru/20221010/vneu-1822684969.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, подводные лодки проекта 955 "борей", вмф рф, россия, цкб мт "рубин"