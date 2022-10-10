Рейтинг@Mail.ru
В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20221010/podlodka-1822693017.html
В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего
В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего - РИА Новости, 10.10.2022
В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего
Российская атомная подводная лодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью за счет снижения отраженного акустического поля и уменьшения... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:10
2022-10-10T08:10
новое оружие россии
безопасность
подводные лодки проекта 955 "борей"
вмф рф
россия
цкб мт "рубин"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809867285_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_a5f5f31ac49c3c492ccae2286238a965.png
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российская атомная подводная лодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью за счет снижения отраженного акустического поля и уменьшения электромагнитных и тепловых полей, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.На выставке "Армия-2022" "Рубин" впервые представил модель - концепт атомной подводной лодки следующего поколения "Арктур", которая может появиться в составе ВМФ РФ во второй половине ХХI века.Сейчас на флот проступают новейшие атомные подлодки проектов 955 "Борей" (стратегические) и 885 "Ясень" (многоцелевые)."Основные отличия нашего видения подводной лодки будущего – расширение возможностей и новый подход к обеспечению скрытности. Эти отличия, безусловно, "внутри" лодки, но они видны и снаружи. Самые наглядные проявления – новые обводы, рассчитанные на снижение отраженного акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту. Не так заметны на модели, но не менее важны и работы по уменьшению других полей – электромагнитных, тепловых и прочих, ведь космические системы обнаружения – уже не фантастика, а вполне реальная угроза", - сказал Баранов.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html
https://ria.ru/20221010/vneu-1822684969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809867285_165:0:1364:899_1920x0_80_0_0_80f786f8c1aec9b71d37e9b6a197fe3b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, подводные лодки проекта 955 "борей", вмф рф, россия, цкб мт "рубин"
Новое оружие России, Безопасность, Подводные лодки проекта 955 "Борей", ВМФ РФ, Россия, ЦКБ МТ "Рубин"
08:10 10.10.2022
 
В России разработали новый подход к обеспечению скрытности АПЛ будущего

ЦКБ "Рубин" разработало новый подход к обеспечению скрытности атомной подлодки будущего

© ЦКБ "Рубин"Новейшая подлодка "Арктур"
Новейшая подлодка Арктур
© ЦКБ "Рубин"
Новейшая подлодка "Арктур". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российская атомная подводная лодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью за счет снижения отраженного акустического поля и уменьшения электромагнитных и тепловых полей, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
На выставке "Армия-2022" "Рубин" впервые представил модель - концепт атомной подводной лодки следующего поколения "Арктур", которая может появиться в составе ВМФ РФ во второй половине ХХI века.
Подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
03:35Новое оружие России
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"
Сейчас на флот проступают новейшие атомные подлодки проектов 955 "Борей" (стратегические) и 885 "Ясень" (многоцелевые).
"Основные отличия нашего видения подводной лодки будущего – расширение возможностей и новый подход к обеспечению скрытности. Эти отличия, безусловно, "внутри" лодки, но они видны и снаружи. Самые наглядные проявления – новые обводы, рассчитанные на снижение отраженного акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту. Не так заметны на модели, но не менее важны и работы по уменьшению других полей – электромагнитных, тепловых и прочих, ведь космические системы обнаружения – уже не фантастика, а вполне реальная угроза", - сказал Баранов.
ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
03:30Новое оружие России
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок
 
Новое оружие РоссииБезопасностьПодводные лодки проекта 955 "Борей"ВМФ РФРоссияЦКБ МТ "Рубин"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала