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В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822901154.html
В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации
В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации
Власти Ивановской области разработали меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции - их детей в первоочередном порядке будут... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:42
2022-10-10T17:47
специальная военная операция на украине
общество
ивановская область
станислав воскресенский
частичная мобилизация в россии
россия
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области разработали меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции - их детей в первоочередном порядке будут принимать в детсады, школьники получат бесплатное горячее питание, первокурсникам предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей."В Ивановской области разработаны меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.В частности, указано, что "дети участников СВО получают первоочередное право зачисления в детские сады и школы", а ученики 5-11 классов один раз в день будут обеспечены бесплатным горячим питанием - в начальной школе все учащиеся обеспечены такой мерой поддержки. Также им в первоочередном порядке будут давать путевки в загородные детские лагеря региона.Кроме того, в сообщении обозначено, что детям участников спецоперации предоставят образовательные сертификаты, которые гарантируют оплату обучения в вузе Ивановской области в случае отсутствия возможности поступить на бюджетные места, поступившим в этом году в вузы или колледжи региона предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей. Ищущие работу супруги участников спецоперации смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, родители - первоочередное социальное обслуживание на дому."Я недавно встречался с ребятами, которых мобилизовали. Конечно, чтобы у них было спокойно на душе, им нужно быть уверенными, что с семьями все в порядке. Наша святая обязанность, обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, – делать все, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя в порядке. Надо оказывать всю необходимую помощь, подходить индивидуально", - цитируются в сообщении слова губернатора Станислава Воскресенского.
https://ria.ru/20221010/ekipirovka-1822893172.html
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общество, ивановская область, станислав воскресенский, частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Частичная мобилизация в России, Россия
17:42 10.10.2022 (обновлено: 17:47 10.10.2022)
 
В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации

В Ивановской области разработали меры социальной поддержки семей участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина прощается с родственниками
Мужчина прощается с родственниками - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина прощается с родственниками. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области разработали меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции - их детей в первоочередном порядке будут принимать в детсады, школьники получат бесплатное горячее питание, первокурсникам предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей.
"В Ивановской области разработаны меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
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В частности, указано, что "дети участников СВО получают первоочередное право зачисления в детские сады и школы", а ученики 5-11 классов один раз в день будут обеспечены бесплатным горячим питанием - в начальной школе все учащиеся обеспечены такой мерой поддержки. Также им в первоочередном порядке будут давать путевки в загородные детские лагеря региона.
Кроме того, в сообщении обозначено, что детям участников спецоперации предоставят образовательные сертификаты, которые гарантируют оплату обучения в вузе Ивановской области в случае отсутствия возможности поступить на бюджетные места, поступившим в этом году в вузы или колледжи региона предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей. Ищущие работу супруги участников спецоперации смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, родители - первоочередное социальное обслуживание на дому.
"Я недавно встречался с ребятами, которых мобилизовали. Конечно, чтобы у них было спокойно на душе, им нужно быть уверенными, что с семьями все в порядке. Наша святая обязанность, обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, – делать все, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя в порядке. Надо оказывать всю необходимую помощь, подходить индивидуально", - цитируются в сообщении слова губернатора Станислава Воскресенского.
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