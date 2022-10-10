https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822901154.html

В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации

В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022

В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации

Власти Ивановской области разработали меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции - их детей в первоочередном порядке будут... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:42

2022-10-10T17:42

2022-10-10T17:47

специальная военная операция на украине

общество

ивановская область

станислав воскресенский

частичная мобилизация в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819812712_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e53c099e15a616a002470ed5ff664734.jpg

РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области разработали меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции - их детей в первоочередном порядке будут принимать в детсады, школьники получат бесплатное горячее питание, первокурсникам предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей."В Ивановской области разработаны меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.В частности, указано, что "дети участников СВО получают первоочередное право зачисления в детские сады и школы", а ученики 5-11 классов один раз в день будут обеспечены бесплатным горячим питанием - в начальной школе все учащиеся обеспечены такой мерой поддержки. Также им в первоочередном порядке будут давать путевки в загородные детские лагеря региона.Кроме того, в сообщении обозначено, что детям участников спецоперации предоставят образовательные сертификаты, которые гарантируют оплату обучения в вузе Ивановской области в случае отсутствия возможности поступить на бюджетные места, поступившим в этом году в вузы или колледжи региона предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей. Ищущие работу супруги участников спецоперации смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, родители - первоочередное социальное обслуживание на дому."Я недавно встречался с ребятами, которых мобилизовали. Конечно, чтобы у них было спокойно на душе, им нужно быть уверенными, что с семьями все в порядке. Наша святая обязанность, обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, – делать все, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя в порядке. Надо оказывать всю необходимую помощь, подходить индивидуально", - цитируются в сообщении слова губернатора Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20221010/ekipirovka-1822893172.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822678705.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ивановская область, станислав воскресенский, частичная мобилизация в россии, россия