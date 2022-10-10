17:42 10.10.2022 (обновлено: 17:47 10.10.2022)
В Ивановской области ввели меры поддержки семей участников спецоперации
В Ивановской области разработали меры социальной поддержки семей участников спецоперации
Мужчина прощается с родственниками. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области разработали меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции - их детей в первоочередном порядке будут принимать в детсады, школьники получат бесплатное горячее питание, первокурсникам предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей.
"В Ивановской области разработаны меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
В частности, указано, что "дети участников СВО получают первоочередное право зачисления в детские сады и школы", а ученики 5-11 классов один раз в день будут обеспечены бесплатным горячим питанием - в начальной школе все учащиеся обеспечены такой мерой поддержки. Также им в первоочередном порядке будут давать путевки в загородные детские лагеря региона.
Кроме того, в сообщении обозначено, что детям участников спецоперации предоставят образовательные сертификаты, которые гарантируют оплату обучения в вузе Ивановской области в случае отсутствия возможности поступить на бюджетные места, поступившим в этом году в вузы или колледжи региона предоставят единовременную выплату в 30 тысяч рублей. Ищущие работу супруги участников спецоперации смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, родители - первоочередное социальное обслуживание на дому.
"Я недавно встречался с ребятами, которых мобилизовали. Конечно, чтобы у них было спокойно на душе, им нужно быть уверенными, что с семьями все в порядке. Наша святая обязанность, обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, – делать все, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя в порядке. Надо оказывать всю необходимую помощь, подходить индивидуально", - цитируются в сообщении слова губернатора Станислава Воскресенского.