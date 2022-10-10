https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822696965.html

В Кузбассе семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки

В Кузбассе семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 10.10.2022

В Кузбассе семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки

Семьи мобилизованных из Кузбасса получат дополнительные меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на распоряжение губернатора... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:57

2022-10-10T08:57

2022-10-10T08:57

кемеровская область

сергей цивилев

общество

частичная мобилизация в россии

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Семьи мобилизованных из Кузбасса получат дополнительные меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на распоряжение губернатора Сергея Цивилева."Губернатор Сергей Цивилев подписал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных кузбассовцев", – говорится в сообщении.Уточняется, что документ предусматривает предоставление бесплатного одноразового горячего питания ученикам 5-11-х классов в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также студентам очной формы обучения в организациях профобразования. Также для студентов этих организаций, обучающихся платно, предусмотрено возмещение затрат на оплату обучения. Иногородним предоставят право бесплатного проживания в общежитиях и компенсируют затраты на проезд на междугороднем транспорте.Детям кузбасских бойцов также организуют бесплатный отдых и оздоровление в санаториях, подведомственных исполнительным органам Кузбасса."Мы контролируем, чтобы у мобилизованных из Кузбасса было все необходимое. Но также наша задача — помочь семьям бойцов, это наш святой долг. Напомню, каждый мобилизованный или его семья получает по 200 тысяч рублей. Кроме этого, мы приняли ряд мер поддержки, прежде всего касающихся детей мобилизованных, которые помогут семьям в это сложное время. Уехавшие в зону СВО должны знать, что их семьи не оставлены без внимания", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Также постановление предусматривает бесплатное соцобслуживание на дому для членов семей мобилизованных, воспитывающих детей-инвалидов и содержащих на попечении родственников пенсионного возраста. Надомная помощь будет предоставлена также инвалидам I и II группы, являющихся членами семей мобилизованных. Близкие бойцов смогут вне очереди обращаться в государственные организации социального обслуживания Кузбасса.Министерству труда и занятости населения Кузбасса поручено организовать профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных детей трудоспособного возраста и супруг мобилизованных, оказывать им содействие в поиске работы. Главам муниципалитетов рекомендовано вне очереди направлять детей мобилизованных в возрасте от полутора лет в муниципальные дошкольные образовательные организации, освободить семьи мобилизованных от оплаты в муниципальных детсадах.Также губернатор поручил зачислять детей бойцов в первоочередном порядке и бесплатно в группы продленного дня, предоставлять им бесплатное посещение кружков, секций и других дополнительных занятий при детских садах, содействовать семьям мобилизованных в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822678705.html

https://ria.ru/20221009/otsrochka-1822586520.html

https://ria.ru/20221007/delo-1822221502.html

кемеровская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, сергей цивилев, общество, частичная мобилизация в россии