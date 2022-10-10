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Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2022
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Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков
Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2022
Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков
Все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:52
2022-10-10T12:52
происшествия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины."И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должное", - сказал Песков журналистам.
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происшествия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту
Происшествия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Крымском мосту
12:52 10.10.2022
 
Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков

Песков: все службы, ликвидировавшие ЧП на Крымском мосту, сработали эффективно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСлужебные автомобили МЧС РФ на Крымском мост
Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мост - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мост. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должное", - сказал Песков журналистам.
Пожар на Крымском мосту
8 октября, 09:38
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков
 
ПроисшествияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Крымском мосту
 
 
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