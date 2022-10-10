https://ria.ru/20221010/peskov-1822770120.html

Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков

Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2022

Службы хорошо сработали в ликвидации ЧП на Крымском мосту, заявил Песков

Все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:52

2022-10-10T12:52

2022-10-10T12:52

происшествия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины."И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должное", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221008/most-1822420600.html

россия

украина

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происшествия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту