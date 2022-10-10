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Гутерреш переговорил с Зеленским - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/peregovory-1822946092.html
Гутерреш переговорил с Зеленским
Гутерреш переговорил с Зеленским - РИА Новости, 10.10.2022
Гутерреш переговорил с Зеленским
Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил в понедельник с Владимиром Зеленским на фоне ракетного удара по Украине, также состоялись "дипломатические контакты" с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:03
2022-10-10T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
украина
киев
владимир зеленский
россия
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил в понедельник с Владимиром Зеленским на фоне ракетного удара по Украине, также состоялись "дипломатические контакты" с РФ, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Он (Гутерреш – ред.) переговорил с президентом Зеленским сегодня утром и обсудил складывающуюся ситуацию в стране", - сказал Дюжаррик.Говоря о контактах с российской стороной, он отметил, что "дипломатические контакты прошли на различных уровнях".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, украина, киев, владимир зеленский, россия, курская аэс, оон, турецкий поток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Курская АЭС, ООН, Турецкий поток
20:03 10.10.2022
 
Гутерреш переговорил с Зеленским

Генсек ООН Гутерреш поговорил с Зеленским из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил в понедельник с Владимиром Зеленским на фоне ракетного удара по Украине, также состоялись "дипломатические контакты" с РФ, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Он (Гутерреш – ред.) переговорил с президентом Зеленским сегодня утром и обсудил складывающуюся ситуацию в стране", - сказал Дюжаррик.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Говоря о контактах с российской стороной, он отметил, что "дипломатические контакты прошли на различных уровнях".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:46Специальная военная операция на Украине
Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоссияКурская АЭСООНТурецкий поток
 
 
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