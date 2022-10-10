https://ria.ru/20221010/peregovory-1822946092.html

Гутерреш переговорил с Зеленским

Гутерреш переговорил с Зеленским - РИА Новости, 10.10.2022

Гутерреш переговорил с Зеленским

Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил в понедельник с Владимиром Зеленским на фоне ракетного удара по Украине, также состоялись "дипломатические контакты" с... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:03

2022-10-10T20:03

2022-10-10T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

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владимир зеленский

россия

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ООН, 10 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил в понедельник с Владимиром Зеленским на фоне ракетного удара по Украине, также состоялись "дипломатические контакты" с РФ, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Он (Гутерреш – ред.) переговорил с президентом Зеленским сегодня утром и обсудил складывающуюся ситуацию в стране", - сказал Дюжаррик.Говоря о контактах с российской стороной, он отметил, что "дипломатические контакты прошли на различных уровнях".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/bayden-1822942698.html

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