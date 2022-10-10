https://ria.ru/20221010/peregovory-1822844351.html
Переговоры по Украине должны быть на условиях Киева, заявил МИД Франции
Переговоры по Украине должны быть на условиях Киева, заявил МИД Франции - РИА Новости, 10.10.2022
Переговоры по Украине должны быть на условиях Киева, заявил МИД Франции
МИД Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил, что их условия должны определять украинцы. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:04
2022-10-10T16:04
2022-10-10T16:04
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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. МИД Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил, что их условия должны определять украинцы.Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам. Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул."Наша позиция была ясна с самого начала: переговоры о прекращении войны против Украины могут состояться только в то время и на тех условиях, которые определят украинцы", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос РИА Новости прокомментировать предложение Турции.
https://ria.ru/20221010/makron-1822780709.html
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Переговоры по Украине должны быть на условиях Киева, заявил МИД Франции
МИД Франции заявил, что условия переговоров по Украине должен определять Киев