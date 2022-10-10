https://ria.ru/20221010/peregovory-1822833149.html

Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам

Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам - РИА Новости, 10.10.2022

Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам

Необходимо, чтобы Украина, Россия и США сели за стол переговоров и нашли компромиссы по украинскому конфликту, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:40

2022-10-10T15:40

2022-10-10T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

тино крупалла

владимир путин

украина

россия

германия

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_e3d42b3fab4474d3c0fdd94f8a09d863.jpg

БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Необходимо, чтобы Украина, Россия и США сели за стол переговоров и нашли компромиссы по украинскому конфликту, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Речь идет о дипломатии. Три стороны-участницы этой войны должны сесть за стол (переговоров), то есть это Украина, Россия, точно так же, как и США", - сказал Крупалла на пресс-конференции его партии в понедельник. Он напомнил, что Германия участвует в поставке вооружений Киеву, а также принимает в ней финансовое участие."Были совершены нападения на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", затем на мост в Крым (через Керченский пролив - ред.), в этой связи можно было ожидать, что на это будет ответ. И теперь мы видим новый виток эскалации. Мы стоим на пороге третьей мировой войны", - добавил глава АдГ.Он признался, что в этой связи испытывает страх, как и граждане Германии. "И мы считаем, что дальнейшие поставки вооружений, которые и до этого не помогли, не помогут и в дальнейшем прекратить этот конфликт. Напротив - он будет тем самым только разгораться. И мы хотели бы это предотвратить", - отметил Крупалла.Он выразил надежду на дипломатические пути урегулирования. "Необходимо договориться о компромиссах, чтобы завершить войну", - призвал глава АдГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тино крупалла, владимир путин, украина, россия, германия, северный поток, северный поток — 2, крымский мост