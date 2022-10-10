Рейтинг@Mail.ru
Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/peregovory-1822833149.html
Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам
Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам - РИА Новости, 10.10.2022
Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам
Необходимо, чтобы Украина, Россия и США сели за стол переговоров и нашли компромиссы по украинскому конфликту, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:40
2022-10-10T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
тино крупалла
владимир путин
украина
россия
германия
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_e3d42b3fab4474d3c0fdd94f8a09d863.jpg
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Необходимо, чтобы Украина, Россия и США сели за стол переговоров и нашли компромиссы по украинскому конфликту, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Речь идет о дипломатии. Три стороны-участницы этой войны должны сесть за стол (переговоров), то есть это Украина, Россия, точно так же, как и США", - сказал Крупалла на пресс-конференции его партии в понедельник. Он напомнил, что Германия участвует в поставке вооружений Киеву, а также принимает в ней финансовое участие."Были совершены нападения на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", затем на мост в Крым (через Керченский пролив - ред.), в этой связи можно было ожидать, что на это будет ответ. И теперь мы видим новый виток эскалации. Мы стоим на пороге третьей мировой войны", - добавил глава АдГ.Он признался, что в этой связи испытывает страх, как и граждане Германии. "И мы считаем, что дальнейшие поставки вооружений, которые и до этого не помогли, не помогут и в дальнейшем прекратить этот конфликт. Напротив - он будет тем самым только разгораться. И мы хотели бы это предотвратить", - отметил Крупалла.Он выразил надежду на дипломатические пути урегулирования. "Необходимо договориться о компромиссах, чтобы завершить войну", - призвал глава АдГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a8e66db839936bc98de85003ec11261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тино крупалла, владимир путин, украина, россия, германия, северный поток, северный поток — 2, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тино Крупалла, Владимир Путин, Украина, Россия, Германия, Северный поток, Северный поток — 2, Крымский мост
15:40 10.10.2022
 
Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине к переговорам

Глава АдГ Крупалла призвал Украину, Россию, США найти компромиссы по украинскому конфликту

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Необходимо, чтобы Украина, Россия и США сели за стол переговоров и нашли компромиссы по украинскому конфликту, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Речь идет о дипломатии. Три стороны-участницы этой войны должны сесть за стол (переговоров), то есть это Украина, Россия, точно так же, как и США", - сказал Крупалла на пресс-конференции его партии в понедельник. Он напомнил, что Германия участвует в поставке вооружений Киеву, а также принимает в ней финансовое участие.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
"Были совершены нападения на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", затем на мост в Крым (через Керченский пролив - ред.), в этой связи можно было ожидать, что на это будет ответ. И теперь мы видим новый виток эскалации. Мы стоим на пороге третьей мировой войны", - добавил глава АдГ.
Он признался, что в этой связи испытывает страх, как и граждане Германии. "И мы считаем, что дальнейшие поставки вооружений, которые и до этого не помогли, не помогут и в дальнейшем прекратить этот конфликт. Напротив - он будет тем самым только разгораться. И мы хотели бы это предотвратить", - отметил Крупалла.
Он выразил надежду на дипломатические пути урегулирования. "Необходимо договориться о компромиссах, чтобы завершить войну", - призвал глава АдГ.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:00
План Америки действует: Европа рушится
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТино КрупаллаВладимир ПутинУкраинаРоссияГерманияСеверный потокСеверный поток — 2Крымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала