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В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих - РИА Новости, 10.10.2022
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В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих
В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих - РИА Новости, 10.10.2022
В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих
Работа по составлению социальных паспортов военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, ведется в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:42
2022-10-10T19:42
общество
дмитрий азаров
самарская область
волжский район
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САМАРА, 10 окт – РИА Новости. Работа по составлению социальных паспортов военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, ведется в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, вопросы социальной поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, обсудили на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова."По поручению губернатора в Самарской области ведется работа по составлению социального паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие, которые сегодня защищают Отечество в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.Заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов сообщил, что, начиная с прошлой недели, главы городов и районов, представители администраций населенных пунктов и социальные работники проводят встречи с семьями мобилизованных граждан. Поддержку также получают семьи добровольцев и бойцов второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Фетисов добавил, что 9 сентября после посещения губернатором одной из воинских частей в Волжском районе для мобилизованных была организована юридическая помощь и бесплатные консультации нотариусов.Азаров поручил проработать вопрос получения статуса ветерана боевых действий военнослужащими после их возвращения из зоны спецоперации. Губернатор также поручил министерству здравоохранения области встретиться с мобилизованными гражданами, которые сейчас находятся в воинских частях, чтобы посмотреть, как организована работа, касающаяся получения военнослужащими и их семьями медицинских услуг.По информации пресс-службы, члены семей военнослужащих, в том числе мобилизованных, уже начали получать врачебную помощь в военном госпитале. Кроме того, социальные службы региона выявили потребность в оказании помощи у 258 человек, вопросы 135 жителей региона уже решены.Во время совещания был затронут вопрос наличия отопления, горячей и холодной воды в одной из воинских частей Волжского района, где сейчас размещаются мобилизованные жители региона. Глава муниципалитета Евгений Макридин доложил, что все объекты, в которых проживают военнослужащие, подключены к теплу и водоснабжению. Азаров поручил держать этот вопрос на постоянном контроле.Губернатор обратил внимание участников совещания на необходимость оперативной проработки поступающих вопросов от семей военнослужащих. "Откладывать не нужно, тем более, что мы с вами находимся в прямом и постоянном контакте, буквально круглосуточно. Все вопросы необходимо решать оперативно, в первоочередном порядке", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820232895.html
https://ria.ru/20220927/vozvraschenie-1819820628.html
https://ria.ru/20220923/vystavka-1818994539.html
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общество, дмитрий азаров, самарская область, волжский район
Общество, Дмитрий Азаров, Самарская область, Волжский район
19:42 10.10.2022
 
В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих

В Самарской области идет работа по составлению социальных паспортов военнослужащих

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Самару с реки Волга. Архивное фото
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САМАРА, 10 окт – РИА Новости. Работа по составлению социальных паспортов военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, ведется в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, вопросы социальной поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, обсудили на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
"По поручению губернатора в Самарской области ведется работа по составлению социального паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие, которые сегодня защищают Отечество в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов сообщил, что, начиная с прошлой недели, главы городов и районов, представители администраций населенных пунктов и социальные работники проводят встречи с семьями мобилизованных граждан. Поддержку также получают семьи добровольцев и бойцов второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Фетисов добавил, что 9 сентября после посещения губернатором одной из воинских частей в Волжском районе для мобилизованных была организована юридическая помощь и бесплатные консультации нотариусов.
Азаров поручил проработать вопрос получения статуса ветерана боевых действий военнослужащими после их возвращения из зоны спецоперации. Губернатор также поручил министерству здравоохранения области встретиться с мобилизованными гражданами, которые сейчас находятся в воинских частях, чтобы посмотреть, как организована работа, касающаяся получения военнослужащими и их семьями медицинских услуг.
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Почти 70 мобилизованных жителей Самарской области вернулись домой
По информации пресс-службы, члены семей военнослужащих, в том числе мобилизованных, уже начали получать врачебную помощь в военном госпитале. Кроме того, социальные службы региона выявили потребность в оказании помощи у 258 человек, вопросы 135 жителей региона уже решены.
Во время совещания был затронут вопрос наличия отопления, горячей и холодной воды в одной из воинских частей Волжского района, где сейчас размещаются мобилизованные жители региона. Глава муниципалитета Евгений Макридин доложил, что все объекты, в которых проживают военнослужащие, подключены к теплу и водоснабжению. Азаров поручил держать этот вопрос на постоянном контроле.
Губернатор обратил внимание участников совещания на необходимость оперативной проработки поступающих вопросов от семей военнослужащих. "Откладывать не нужно, тем более, что мы с вами находимся в прямом и постоянном контакте, буквально круглосуточно. Все вопросы необходимо решать оперативно, в первоочередном порядке", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьВолжский район
 
 
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