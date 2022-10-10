https://ria.ru/20221010/pasport-1822941723.html

В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих

В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих - РИА Новости, 10.10.2022

В Самарской области идет работа по составлению соцпаспортов военнослужащих

Работа по составлению социальных паспортов военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, ведется в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:42

2022-10-10T19:42

2022-10-10T19:42

общество

дмитрий азаров

самарская область

волжский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264839_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_67eab96e5c30767f571705fec8f56105.jpg

САМАРА, 10 окт – РИА Новости. Работа по составлению социальных паспортов военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, ведется в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, вопросы социальной поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, обсудили на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова."По поручению губернатора в Самарской области ведется работа по составлению социального паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие, которые сегодня защищают Отечество в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.Заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов сообщил, что, начиная с прошлой недели, главы городов и районов, представители администраций населенных пунктов и социальные работники проводят встречи с семьями мобилизованных граждан. Поддержку также получают семьи добровольцев и бойцов второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Фетисов добавил, что 9 сентября после посещения губернатором одной из воинских частей в Волжском районе для мобилизованных была организована юридическая помощь и бесплатные консультации нотариусов.Азаров поручил проработать вопрос получения статуса ветерана боевых действий военнослужащими после их возвращения из зоны спецоперации. Губернатор также поручил министерству здравоохранения области встретиться с мобилизованными гражданами, которые сейчас находятся в воинских частях, чтобы посмотреть, как организована работа, касающаяся получения военнослужащими и их семьями медицинских услуг.По информации пресс-службы, члены семей военнослужащих, в том числе мобилизованных, уже начали получать врачебную помощь в военном госпитале. Кроме того, социальные службы региона выявили потребность в оказании помощи у 258 человек, вопросы 135 жителей региона уже решены.Во время совещания был затронут вопрос наличия отопления, горячей и холодной воды в одной из воинских частей Волжского района, где сейчас размещаются мобилизованные жители региона. Глава муниципалитета Евгений Макридин доложил, что все объекты, в которых проживают военнослужащие, подключены к теплу и водоснабжению. Азаров поручил держать этот вопрос на постоянном контроле.Губернатор обратил внимание участников совещания на необходимость оперативной проработки поступающих вопросов от семей военнослужащих. "Откладывать не нужно, тем более, что мы с вами находимся в прямом и постоянном контакте, буквально круглосуточно. Все вопросы необходимо решать оперативно, в первоочередном порядке", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820232895.html

https://ria.ru/20220927/vozvraschenie-1819820628.html

https://ria.ru/20220923/vystavka-1818994539.html

самарская область

волжский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий азаров, самарская область, волжский район