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На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария" - РИА Новости, 10.10.2022
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На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария"
На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария" - РИА Новости, 10.10.2022
На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария"
Третий паром ("Мария") начал работу на переправе в Крыму, четвертый ("Ейск") готовится под загрузку, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Николай... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:22
2022-10-10T20:31
керчь
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
керченский пролив
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Третий паром ("Мария") начал работу на переправе в Крыму, четвертый ("Ейск") готовится под загрузку, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Николай Лукашенко республики.Четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Третий паром – "Мария" – уже на линии, четвертый – "Ейск" – проходит сейчас ходовые испытания, скоро встанет под загрузку", – сказал Лукашенко.Аксенов сообщал, что на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.Ранее на Керченской переправе работали два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
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По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев
Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию. Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв – подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
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керчь, николай лукашенко, сергей аксенов (политик), керченский пролив, чп на крымском мосту
Керчь, Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик), Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту
20:22 10.10.2022 (обновлено: 20:31 10.10.2022)
 
На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария"

На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария", четвертый готовится под загрузку

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Третий паром ("Мария") начал работу на переправе в Крыму, четвертый ("Ейск") готовится под загрузку, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Николай Лукашенко республики.
Четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:08
Аксенов: время ожидания для легковушек у Крымского моста не превышает часа
"Третий паром – "Мария" – уже на линии, четвертый – "Ейск" – проходит сейчас ходовые испытания, скоро встанет под загрузку", – сказал Лукашенко.
Аксенов сообщал, что на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.
Ранее на Керченской переправе работали два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
 
КерчьНиколай ЛукашенкоСергей Аксенов (политик)Керченский проливЧП на Крымском мосту
 
 
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