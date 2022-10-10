https://ria.ru/20221010/parom-1822951260.html

На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария"

На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария" - РИА Новости, 10.10.2022

На переправе в Керчи начал работу третий паром "Мария"

Третий паром ("Мария") начал работу на переправе в Крыму, четвертый ("Ейск") готовится под загрузку, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Николай... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:22

2022-10-10T20:22

2022-10-10T20:31

керчь

николай лукашенко

сергей аксенов (политик)

керченский пролив

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Третий паром ("Мария") начал работу на переправе в Крыму, четвертый ("Ейск") готовится под загрузку, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Николай Лукашенко республики.Четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Третий паром – "Мария" – уже на линии, четвертый – "Ейск" – проходит сейчас ходовые испытания, скоро встанет под загрузку", – сказал Лукашенко.Аксенов сообщал, что на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.Ранее на Керченской переправе работали два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.

https://ria.ru/20221010/most-1822933565.html

керчь

керченский пролив

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По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию. Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв – подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. 2022-10-10T20:22 true PT0M42S

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керчь, николай лукашенко, сергей аксенов (политик), керченский пролив, чп на крымском мосту