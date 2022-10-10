В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+
Fox News: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти привело к панике в Белом доме
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти шокировало Запад и привело к панике в Белом доме, считает ведущий Fox News Брайан Килмид.
“В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего”, — заявил телеведущий.
Он также усомнился, что у Белого дома есть какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации, приведя в пример времена Трампа, когда США в день добывали небывалые десять миллионов баррелей нефти.
Брайан Килмид отметил, что Байден в этом вопросе занимается отстаиванием интересов демократов, а не Штатов.
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Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.