https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html

В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+

В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+ - РИА Новости, 10.10.2022

В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти шокировало Запад и привело к панике в Белом доме, считает ведущий Fox News Брайан Килмид. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T02:15

2022-10-10T02:15

2022-10-10T02:15

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти шокировало Запад и привело к панике в Белом доме, считает ведущий Fox News Брайан Килмид.Он также усомнился, что у Белого дома есть какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации, приведя в пример времена Трампа, когда США в день добывали небывалые десять миллионов баррелей нефти.Брайан Килмид отметил, что Байден в этом вопросе занимается отстаиванием интересов демократов, а не Штатов.Телеведущий подчеркнул, что президент США пошел вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к “враждебным” Ирану и Венесуэле, вместо того, чтобы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.

https://ria.ru/20221007/neft-1822182790.html

https://ria.ru/20221009/ssha-1822586702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, сша, иран, венесуэла, опек, в мире