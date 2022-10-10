https://ria.ru/20221010/ozon-1822832033.html

Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы

Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы - РИА Новости, 10.10.2022

Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы

Маркетплейс Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных может задерживаться, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:38

2022-10-10T15:38

2022-10-10T15:38

россия

ozon

чп на крымском мосту

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Маркетплейс Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных может задерживаться, сообщили РИА Новости в компании."Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком", - говорится в сообщении.В компании также уточнили, что заказы с онлайн-платформы по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.ЧП на Крымском мосту президент России Владимир Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221010/most-1822803305.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822827232.html

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россия, ozon, чп на крымском мосту, экономика