https://ria.ru/20221010/ozon-1822832033.html
Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы
Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы - РИА Новости, 10.10.2022
Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы
Маркетплейс Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных может задерживаться, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:38
2022-10-10T15:38
2022-10-10T15:38
россия
ozon
чп на крымском мосту
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Маркетплейс Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных может задерживаться, сообщили РИА Новости в компании."Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком", - говорится в сообщении.В компании также уточнили, что заказы с онлайн-платформы по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.ЧП на Крымском мосту президент России Владимир Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221010/most-1822803305.html
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822827232.html
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россия, ozon, чп на крымском мосту, экономика
Россия, Ozon, ЧП на Крымском мосту, Экономика
Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы
Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы из-за ЧП на мосту