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На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных
На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных
Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:47
2022-10-10T16:47
2022-10-10T16:47
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
здоровье - общество
частичная мобилизация в россии
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ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.По словам главы региона, перед спецпредставителем поставлены задачи координации деятельности органов власти области, муниципалитетов и силовых структур по вопросам, связанным с прохождением службы, обеспечением необходимой экипировкой, выплат мобилизованным, оказания мер социальной поддержки семьям, сбора и отправки гуманитарной помощи."Люди, которые ушли от Вологодской области защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, заботу региона", - сказал Кувшинников.Кроме того, глава региона заявил о том, что члены правительства Вологодской области перечислят однодневный заработок в специальный фонд, где будут аккумулированы средства для оказания поддержки мобилизованным военнослужащим.
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, здоровье - общество, частичная мобилизация в россии
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Здоровье - Общество, Частичная мобилизация в России
ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
"Мобилизация в Вологодской области практически завершена, но нам необходимо сделать все, чтобы оказать меры поддержки семьям мобилизованных, самим мобилизованным, чтобы они ни в чем не нуждались… И поэтому я принял решение назначить спецпредставителя губернатора Вологодской области по вопросам прохождения службы в условиях спецоперации", - сказал Кувшинников на оперативном заседании правительства региона.
По словам главы региона, перед спецпредставителем поставлены задачи координации деятельности органов власти области, муниципалитетов и силовых структур по вопросам, связанным с прохождением службы, обеспечением необходимой экипировкой, выплат мобилизованным, оказания мер социальной поддержки семьям, сбора и отправки гуманитарной помощи.
"Люди, которые ушли от Вологодской области защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, заботу региона", - сказал Кувшинников
.
Кроме того, глава региона заявил о том, что члены правительства Вологодской области перечислят однодневный заработок в специальный фонд, где будут аккумулированы средства для оказания поддержки мобилизованным военнослужащим.