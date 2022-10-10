Рейтинг@Mail.ru
На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20221010/otvetstvennyy-1822874578.html
На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных
На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных
Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:47
2022-10-10T16:47
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
здоровье - общество
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/20/1555342045_0:80:3072:1807_1920x0_80_0_0_cc1db6bc4c07c2e381254b334836e841.jpg
ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.По словам главы региона, перед спецпредставителем поставлены задачи координации деятельности органов власти области, муниципалитетов и силовых структур по вопросам, связанным с прохождением службы, обеспечением необходимой экипировкой, выплат мобилизованным, оказания мер социальной поддержки семьям, сбора и отправки гуманитарной помощи."Люди, которые ушли от Вологодской области защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, заботу региона", - сказал Кувшинников.Кроме того, глава региона заявил о том, что члены правительства Вологодской области перечислят однодневный заработок в специальный фонд, где будут аккумулированы средства для оказания поддержки мобилизованным военнослужащим.
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/20/1555342045_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_e199b271056f09eff6bb200e4e766aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, олег кувшинников, здоровье - общество, частичная мобилизация в россии
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Здоровье - Общество, Частичная мобилизация в России
16:47 10.10.2022
 

На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
"Мобилизация в Вологодской области практически завершена, но нам необходимо сделать все, чтобы оказать меры поддержки семьям мобилизованных, самим мобилизованным, чтобы они ни в чем не нуждались… И поэтому я принял решение назначить спецпредставителя губернатора Вологодской области по вопросам прохождения службы в условиях спецоперации", - сказал Кувшинников на оперативном заседании правительства региона.
По словам главы региона, перед спецпредставителем поставлены задачи координации деятельности органов власти области, муниципалитетов и силовых структур по вопросам, связанным с прохождением службы, обеспечением необходимой экипировкой, выплат мобилизованным, оказания мер социальной поддержки семьям, сбора и отправки гуманитарной помощи.
"Люди, которые ушли от Вологодской области защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, заботу региона", - сказал Кувшинников.
Кроме того, глава региона заявил о том, что члены правительства Вологодской области перечислят однодневный заработок в специальный фонд, где будут аккумулированы средства для оказания поддержки мобилизованным военнослужащим.
 
Вологодская областьВологодская областьОлег КувшинниковЗдоровье - ОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала