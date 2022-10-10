https://ria.ru/20221010/otvetstvennyy-1822874578.html

На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных

На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

На Вологодчине назначен ответственный за обеспечение мобилизованных

Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:47

2022-10-10T16:47

2022-10-10T16:47

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

здоровье - общество

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/20/1555342045_0:80:3072:1807_1920x0_80_0_0_cc1db6bc4c07c2e381254b334836e841.jpg

ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области назначен спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.По словам главы региона, перед спецпредставителем поставлены задачи координации деятельности органов власти области, муниципалитетов и силовых структур по вопросам, связанным с прохождением службы, обеспечением необходимой экипировкой, выплат мобилизованным, оказания мер социальной поддержки семьям, сбора и отправки гуманитарной помощи."Люди, которые ушли от Вологодской области защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, заботу региона", - сказал Кувшинников.Кроме того, глава региона заявил о том, что члены правительства Вологодской области перечислят однодневный заработок в специальный фонд, где будут аккумулированы средства для оказания поддержки мобилизованным военнослужащим.

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников, здоровье - общество, частичная мобилизация в россии