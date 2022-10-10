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В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей - РИА Новости, 10.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221010/otravlenie-1822838232.html
В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей
В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей - РИА Новости, 10.10.2022
В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей
Прокуратура проверит информацию в соцсетях, что родители не могут вернуть деньги за путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:43
2022-10-10T18:43
туризм
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
новости - туризм
детский отдых
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию в соцсетях, что родители не могут вернуть деньги за путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после отравления 42 детей, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.Ранее в соцсетях распространилась информация, что родители, купившие у турфирмы путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после массового отравления детей, до сих пор не могут вернуть деньги."По информации (о невозврате денег за летний отдых в лагере "Юность" - ред.) будет организована проверка", - сказал представитель надзорного ведомства.Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю 1 августа сообщало, что норовирус выявили у 42 детей и трех взрослых, госпитализированных из "Юности". Лагерь закрыли, всех детей выписали к 4 августа. По данным СК, Роспотребнадзор в июне уже находил нарушения в "Юности" во время плановой поверки, тогда все устранили "на месте". Следователи возбудили уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), приморский край, новости - туризм, детский отдых
Туризм, Туризм, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край, Новости - Туризм, Детский отдых
18:43 10.10.2022
 
В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей

Данные, что лагерь в Приморье не вернул деньги за путевки после отравления детей, проверят

© РИА Новости / Геннадий ШишкинКарета скорой помощи на улицах Владивостока
Карета скорой помощи на улицах Владивостока - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию в соцсетях, что родители не могут вернуть деньги за путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после отравления 42 детей, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что родители, купившие у турфирмы путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после массового отравления детей, до сих пор не могут вернуть деньги.
"По информации (о невозврате денег за летний отдых в лагере "Юность" - ред.) будет организована проверка", - сказал представитель надзорного ведомства.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю 1 августа сообщало, что норовирус выявили у 42 детей и трех взрослых, госпитализированных из "Юности". Лагерь закрыли, всех детей выписали к 4 августа. По данным СК, Роспотребнадзор в июне уже находил нарушения в "Юности" во время плановой поверки, тогда все устранили "на месте". Следователи возбудили уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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