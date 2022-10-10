https://ria.ru/20221010/otravlenie-1822838232.html

В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей

В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей - РИА Новости, 10.10.2022

В Приморье выяснят вернул ли лагерь деньги за туры после отравления детей

Прокуратура проверит информацию в соцсетях, что родители не могут вернуть деньги за путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:43

2022-10-10T18:43

2022-10-10T18:43

туризм

туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

новости - туризм

детский отдых

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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию в соцсетях, что родители не могут вернуть деньги за путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после отравления 42 детей, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.Ранее в соцсетях распространилась информация, что родители, купившие у турфирмы путёвки в лагерь "Юность" в Приморье, который в августе закрыли после массового отравления детей, до сих пор не могут вернуть деньги."По информации (о невозврате денег за летний отдых в лагере "Юность" - ред.) будет организована проверка", - сказал представитель надзорного ведомства.Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю 1 августа сообщало, что норовирус выявили у 42 детей и трех взрослых, госпитализированных из "Юности". Лагерь закрыли, всех детей выписали к 4 августа. По данным СК, Роспотребнадзор в июне уже находил нарушения в "Юности" во время плановой поверки, тогда все устранили "на месте". Следователи возбудили уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20220731/delo-1806236791.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), приморский край, новости - туризм, детский отдых