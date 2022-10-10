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Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение - РИА Новости, 10.10.2022
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Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение
Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение
Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии в связи с повреждениями в энергосистемах городов, сообщило в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:40
2022-10-10T16:45
в мире
владимир путин
украина
киевская область
тернополь
курская аэс
страна.ua
турецкий поток
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии в связи с повреждениями в энергосистемах городов, сообщило в понедельник издание "Страна.ua"."Местные власти в разных городах Украины начинают экономить электроэнергию - отключают лифты в домах и уличное освещение", - говорится в сообщении издания.В частности, в Тернополе отключили лифты в многоэтажках из-за критически низкого напряжения в сети, сообщил мэр города Сергей Надал. В Броварском районе Киевской области в понедельник не будут включать уличное освещение. Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, это необходимо для максимальной сбалансировки нагрузки в электросетях Киева и Киевской области.Мэр Тернополя также призвал жителей по возможности не пользоваться электроприборами и предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822858132.html
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в мире, владимир путин, украина, киевская область, тернополь, курская аэс, страна.ua, турецкий поток
В мире, Владимир Путин, Украина, Киевская область, Тернополь, Курская АЭС, Страна.ua, Турецкий поток
16:40 10.10.2022 (обновлено: 16:45 10.10.2022)
 
Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение

Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение из-за нагрузки на сеть

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии в связи с повреждениями в энергосистемах городов, сообщило в понедельник издание "Страна.ua".
"Местные власти в разных городах Украины начинают экономить электроэнергию - отключают лифты в домах и уличное освещение", - говорится в сообщении издания.
Дерибасовская улица в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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В частности, в Тернополе отключили лифты в многоэтажках из-за критически низкого напряжения в сети, сообщил мэр города Сергей Надал. В Броварском районе Киевской области в понедельник не будут включать уличное освещение. Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, это необходимо для максимальной сбалансировки нагрузки в электросетях Киева и Киевской области.
Мэр Тернополя также призвал жителей по возможности не пользоваться электроприборами и предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии.
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Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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В миреВладимир ПутинУкраинаКиевская областьТернопольКурская АЭССтрана.uaТурецкий поток
 
 
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