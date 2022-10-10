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НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
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НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ
НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ
Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить свои склады и помочь Киеву, передает... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:13
украина
нато
в мире
оружие
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить свои склады и помочь Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, страны НАТО призывают компании увеличить производство, чтобы помочь им восполнить запасы, как для оказания помощи Украине, так и для пополнения собственных складов "в условиях повышенной напряженности".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, нато, в мире, оружие
Украина, НАТО, В мире, Оружие
16:13 10.10.2022
 
НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ

Bloomberg: НАТО попросила оружейные компании нарастить производство из-за дефицита запасов

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить свои склады и помочь Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"У некоторых европейских стран, которые направляли вооружение Киеву, заканчиваются запасы, могут потребоваться годы, чтобы восполнить дефицит", - говорится в сообщении агентства. В связи с этим, как отмечается, страны-союзники не могут предоставить Киеву необходимое вооружение достаточно быстро.
По словам источников, страны НАТО призывают компании увеличить производство, чтобы помочь им восполнить запасы, как для оказания помощи Украине, так и для пополнения собственных складов "в условиях повышенной напряженности".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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