https://ria.ru/20221010/oruzhie-1822850348.html

НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ

НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022

НАТО попросила оружейные компании нарастить производство, сообщили СМИ

Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить свои склады и помочь Киеву, передает... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:13

2022-10-10T16:13

2022-10-10T16:13

украина

нато

в мире

оружие

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить свои склады и помочь Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, страны НАТО призывают компании увеличить производство, чтобы помочь им восполнить запасы, как для оказания помощи Украине, так и для пополнения собственных складов "в условиях повышенной напряженности".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, нато, в мире, оружие