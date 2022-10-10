https://ria.ru/20221010/operatsiya-1822797385.html

Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в операции, считают в ГД

Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в операции, считают в ГД - РИА Новости, 10.10.2022

Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в операции, считают в ГД

Необходимости в участии совместных сил РФ и Белоруссии в специальной военной операции нет, с этим справляется действующая группировка, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:05

2022-10-10T14:05

2022-10-10T14:09

белоруссия

россия

госдума рф

андрей картаполов

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793523716_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_2c01947655fe0fca4211b65b69df4e96.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Необходимости в участии совместных сил РФ и Белоруссии в специальной военной операции нет, с этим справляется действующая группировка, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."Что касается участия (объединенных сил) в специальной военной операции – думаю, что в этом необходимости нет. Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить. Развертывание (сил РФ и Белоруссии) нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии) и наших белорусских братьев", - сообщил парламентарий.Также он отметил, что развертывание совместных сил происходит в ответ на действия "наших оппонентов", в первую очередь Польши, которая на границе с Белоруссии преступила к развертыванию соединений. "Поэтому, конечно, мы не можем оставаться безучастными… Это не новая группировка, она предусмотрена в рамках союзного государства. И так и называется - Региональная группировка вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Ежегодно на плановых учениях отрабатывалось ее развертывание и решение задач. На сегодняшний день просто принято решение по просьбе президента Белоруссии эту группировку развернуть. В каком объеме - пока рано говорить. Решение будет принято генеральными штабами наших стран", - также рассказал Картаполов.

https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, госдума рф, андрей картаполов, безопасность