https://ria.ru/20221010/oon-1822896577.html

ООН не приостанавливает свою деятельность на Украине

ООН не приостанавливает свою деятельность на Украине - РИА Новости, 10.10.2022

ООН не приостанавливает свою деятельность на Украине

ООН не приостанавливает свою деятельность на Украине в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сотрудники не эвакуированы, заявила РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:32

2022-10-10T17:32

2022-10-10T17:32

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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. ООН не приостанавливает свою деятельность на Украине в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сотрудники не эвакуированы, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации в Женеве Алесандра Велучи."Я могу подтвердить вам, что ООН не приостанавливала свои операции на Украине", - ответила Велучи на вопрос, будет ли ООН приостанавливать деятельность и эвакуировать сотрудников из страны после ударов РФ.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822869031.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822889694.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, курская аэс, оон, турецкий поток