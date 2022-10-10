https://ria.ru/20221010/ofitser-1822954501.html

Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине

Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал ведущему о геноциде русскоязычного населения на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:41

2022-10-10T20:41

2022-10-10T21:27

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владимир зеленский

владимир путин

виктор янукович

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал ведущему о геноциде русскоязычного населения на Украине со стороны киевского режима.Интервьюер задал Риттеру вопрос, почему Владимир Путин в недавнем выступлении назвал правительство Владимира Зеленского нацистским режимом, и уточнил, "происходит ли на Украине дискриминация евреев"."Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — объяснил военный.Он подчеркнул, что официальный Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии в 30-е годы прошлого века, добавил Риттер.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221010/ssha-1822933299.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822896283.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, виктор янукович