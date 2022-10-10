20:41 10.10.2022 (обновлено: 21:27 10.10.2022)
Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине
Офицер разведки США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских в стране
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал ведущему о геноциде русскоязычного населения на Украине со стороны киевского режима.
Интервьюер задал Риттеру вопрос, почему Владимир Путин в недавнем выступлении назвал правительство Владимира Зеленского нацистским режимом, и уточнил, "происходит ли на Украине дискриминация евреев".
"Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — объяснил военный.
Он подчеркнул, что официальный Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.
Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии в 30-е годы прошлого века, добавил Риттер.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.