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Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине
Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине
Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал ведущему о геноциде русскоязычного населения на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:41
2022-10-10T21:27
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал ведущему о геноциде русскоязычного населения на Украине со стороны киевского режима.Интервьюер задал Риттеру вопрос, почему Владимир Путин в недавнем выступлении назвал правительство Владимира Зеленского нацистским режимом, и уточнил, "происходит ли на Украине дискриминация евреев"."Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — объяснил военный.Он подчеркнул, что официальный Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии в 30-е годы прошлого века, добавил Риттер.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221010/ssha-1822933299.html
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822896283.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, виктор янукович
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Виктор Янукович
20:41 10.10.2022 (обновлено: 21:27 10.10.2022)
 
Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине

Офицер разведки США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских в стране

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал ведущему о геноциде русскоязычного населения на Украине со стороны киевского режима.
Интервьюер задал Риттеру вопрос, почему Владимир Путин в недавнем выступлении назвал правительство Владимира Зеленского нацистским режимом, и уточнил, "происходит ли на Украине дискриминация евреев".
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"Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — объяснил военный.
Он подчеркнул, что официальный Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.
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Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии в 30-е годы прошлого века, добавил Риттер.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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