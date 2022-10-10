https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822846166.html

Французы ругают власти и США в многочасовых очередях к АЗС под Парижем

Французы ругают власти и США в многочасовых очередях к АЗС под Парижем - РИА Новости, 10.10.2022

Французы ругают власти и США в многочасовых очередях к АЗС под Парижем

Французские водители критикуют власти страны из-за многочасовых очередей на заправочные станции под Парижем, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:07

2022-10-10T16:07

2022-10-10T19:30

в мире

авто

анастасия иванова

эммануэль макрон

сша

париж

франция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822937914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c9a5774597e9dbc5908f6eeaa659931.jpg

ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские водители критикуют власти страны из-за многочасовых очередей на заправочные станции под Парижем, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.В понедельник с утра на крупной автотрассе A1, ведущей в аэропорт Париж — Шарль-де-Голль, можно наблюдать длинные очереди автомобилей на АЗС. Они возникли из-за бессрочной забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies, которые снабжают французов топливом.На некоторых заправках этой компании висят таблички об отсутствии дизельного топлива."Дизеля сегодня ожидать не стоит. Более того, скорее всего, его не будет всю неделю", — сказал РИА Новости сотрудник заправочной станции неподалеку от аэропорта.Водители жалуются, что вынуждены ожидать своей очереди часами, а в сложившейся ситуации винят французские власти и США.Он сообщил, что рост цен на топливо сильно ударил по его бюджету и обойдется ему в дополнительные 350-400 евро ежемесячно. В этих тратах мужчина с негодованием обвинил лично президента Франции.Ситуация в энергетике и забастовки также сильно сказались на работе таксистов."Это очень тяжелая ситуация, мы не можем нормально работать. В таких условиях просто невозможно работать. Вместо того чтобы заниматься работой, мы тратим время в очередях. Последние два дня мы вынуждены часами тут стоять, чтобы заправиться. Например, сейчас: в это время я должен работать, а в итоге стою тут, и неизвестно, сколько еще ждать", — заявил агентству один из таксистов.В воскресенье Министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30 процентов автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на десять процентов, а также индексировать ее за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы продлили протест на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также предприятия в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.

https://ria.ru/20221005/neft-1821835922.html

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

сша

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Спасибо, Макрон!" – французы по часу стоят в очередях, чтобы заправить бак "Спасибо, Макрон!" – французы по часу стоят в очередях, чтобы заправить бак 2022-10-10T16:07 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, анастасия иванова, эммануэль макрон, сша, париж, франция, нато, оон