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Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства - РИА Новости, 10.10.2022
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Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства - РИА Новости, 10.10.2022
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства
Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:29
2022-10-10T11:29
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России Владимир Путин."Даже в жёстких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается сегодня. Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
11:29 10.10.2022
 
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства

Путин: даже в жестких условиях ограничений надо выполнять все социальные обязательства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже в жёстких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается сегодня. Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:14
Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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