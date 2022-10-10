https://ria.ru/20221010/obyazatelstva-1822735257.html
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства - РИА Новости, 10.10.2022
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства
Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:29
2022-10-10T11:29
2022-10-10T11:29
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России Владимир Путин."Даже в жёстких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается сегодня. Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства
Путин: даже в жестких условиях ограничений надо выполнять все социальные обязательства