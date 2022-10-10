https://ria.ru/20221010/obyazatelstva-1822735257.html

Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства

Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства - РИА Новости, 10.10.2022

Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства

Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:29

2022-10-10T11:29

2022-10-10T11:29

общество

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России Владимир Путин."Даже в жёстких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается сегодня. Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин