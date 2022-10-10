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Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи
Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи - РИА Новости, 10.10.2022
Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи
Лидеры стран G7 после произошедших в понедельник взрывов в Киеве намерены обсудить во вторник по видеосвязи с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:19
2022-10-10T13:19
2022-10-10T13:19
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Лидеры стран G7 после произошедших в понедельник взрывов в Киеве намерены обсудить во вторник по видеосвязи с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Во вторник, одиннадцатого октября, страны G7 в 14.00 (15.00 мск) по видеосвязи обсудят ситуацию", - сказал представитель правительства на брифинге в понедельник.Он добавил, что в конференции по видеосвязи примет участие Зеленский.Украинские СМИ в понедельник утром начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822756112.html
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В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Киевская область, G7, Германия
Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи
Представитель ФРГ Хебештрайт: лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине