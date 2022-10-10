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Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 10.10.2022
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне
Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, две ракеты упали в районе моста, четыре ракеты сбила ПВО, сообщил журналистам в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:37
2022-10-10T22:37
2022-10-10T22:45
херсон
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, две ракеты упали в районе моста, четыре ракеты сбила ПВО, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб Херсонской области."Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные четыре сбили, жертв нет", - сказал представитель экстренных служб области.По его словам, информация о разрушениях уточняется.
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херсон
Херсон, Специальная военная операция на Украине
22:37 10.10.2022 (обновлено: 22:45 10.10.2022)
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне
Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, две ракеты упали в районе моста, четыре ракеты сбила ПВО, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб Херсонской области.
"Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные четыре сбили, жертв нет", - сказал представитель экстренных служб области.
По его словам, информация о разрушениях уточняется.