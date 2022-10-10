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При обстреле Горловки погибла женщина
При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 10.10.2022
При обстреле Горловки погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, ее муж ранен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:34
2022-10-10T20:34
2022-10-10T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
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украина
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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, ее муж ранен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Во время обстрела горловского поселка Шахты им. Н.А. Изотова со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин Б.В.К. 1960 г. р. Супруга пострадавшего, Б.С.И. 1966 г. р., погибла. Вечная память", - написал Приходько в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
20:34 10.10.2022 (обновлено: 20:35 10.10.2022)
При обстреле Горловки погибла женщина
Мэр Приходько сообщил о гибели женщины в Горловке при обстреле ВСУ, ее муж получил ранения