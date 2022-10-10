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При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/obstrel-1822953608.html
При обстреле Горловки погибла женщина
При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 10.10.2022
При обстреле Горловки погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, ее муж ранен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:34
2022-10-10T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, ее муж ранен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Во время обстрела горловского поселка Шахты им. Н.А. Изотова со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин Б.В.К. 1960 г. р. Супруга пострадавшего, Б.С.И. 1966 г. р., погибла. Вечная память", - написал Приходько в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
20:34 10.10.2022 (обновлено: 20:35 10.10.2022)
 
При обстреле Горловки погибла женщина

Мэр Приходько сообщил о гибели женщины в Горловке при обстреле ВСУ, ее муж получил ранения

© РИА Новости / Илья ПиталевПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, ее муж ранен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Во время обстрела горловского поселка Шахты им. Н.А. Изотова со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин Б.В.К. 1960 г. р. Супруга пострадавшего, Б.С.И. 1966 г. р., погибла. Вечная память", - написал Приходько в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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