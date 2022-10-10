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При обстреле Горловки погибла женщина

При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 10.10.2022

При обстреле Горловки погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, ее муж ранен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:34

2022-10-10T20:34

2022-10-10T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, ее муж ранен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Во время обстрела горловского поселка Шахты им. Н.А. Изотова со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин Б.В.К. 1960 г. р. Супруга пострадавшего, Б.С.И. 1966 г. р., погибла. Вечная память", - написал Приходько в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина