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При обстреле Ясиноватой получили ранения семь мирных жителей
При обстреле Ясиноватой получили ранения семь мирных жителей - РИА Новости, 10.10.2022
При обстреле Ясиноватой получили ранения семь мирных жителей
Семь мирных жителей ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:28
2022-10-10T19:28
2022-10-10T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
владимир путин
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины ранили семерых мирных жителей в Ясиноватой", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что три мирных жителя были ранены по улице Одесской и еще четыре пострадали при обстреле улицы Дружбы.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Об обстреле города сообщали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины: в 18.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Владимир Путин, Россия
19:28 10.10.2022 (обновлено: 19:39 10.10.2022)
При обстреле Ясиноватой получили ранения семь мирных жителей
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ получили ранения семь человек