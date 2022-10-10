https://ria.ru/20221010/obstrel-1822938296.html

При обстреле Ясиноватой получили ранения семь мирных жителей

При обстреле Ясиноватой получили ранения семь мирных жителей - РИА Новости, 10.10.2022

При обстреле Ясиноватой получили ранения семь мирных жителей

Семь мирных жителей ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:28

2022-10-10T19:28

2022-10-10T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины ранили семерых мирных жителей в Ясиноватой", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что три мирных жителя были ранены по улице Одесской и еще четыре пострадали при обстреле улицы Дружбы.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Об обстреле города сообщали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины: в 18.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, россия