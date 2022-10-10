В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ автостанции в Макеевке была ранена мирная жительница
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле автостанции в Макеевке в ДНР, сообщил штаб территориальной Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, на автостанции ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.