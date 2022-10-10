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В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина
В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.10.2022
В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле автостанции в Макеевке в ДНР, сообщил штаб территориальной Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:58
2022-10-10T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
макеевка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле автостанции в Макеевке в ДНР, сообщил штаб территориальной Донецкой Народной Республики.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия
18:58 10.10.2022
 
В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина

Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ автостанции в Макеевке была ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле автостанции в Макеевке в ДНР, сообщил штаб территориальной Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, на автостанции ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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