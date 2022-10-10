https://ria.ru/20221010/obstrel-1822931647.html

В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина

В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.10.2022

В Макеевке при обстреле автостанции ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле автостанции в Макеевке в ДНР, сообщил штаб территориальной Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:58

2022-10-10T18:58

2022-10-10T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

макеевка

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле автостанции в Макеевке в ДНР, сообщил штаб территориальной Донецкой Народной Республики.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, россия