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Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области

Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области - РИА Новости, 10.10.2022

Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области

Мужчина и женщина ранены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:43

2022-10-10T18:43

2022-10-10T19:42

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

глушковский район

роман старовойт

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал поселок Теткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.Глушковский район, к которому относится поселок Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Теткино 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20221009/monastyr-1822644927.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, курская область, глушковский район, роман старовойт, украина, ситуация в днр и лнр