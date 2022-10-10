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Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/obstrel-1822926882.html
Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области
Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области - РИА Новости, 10.10.2022
Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:43
2022-10-10T19:42
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
глушковский район
роман старовойт
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал поселок Теткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.Глушковский район, к которому относится поселок Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Теткино 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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происшествия, россия, курская область, глушковский район, роман старовойт, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:43 10.10.2022 (обновлено: 19:42 10.10.2022)
 
Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о двух раненых после обстрела ВСУ поселка Теткино

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал поселок Теткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Глушковский район, к которому относится поселок Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Теткино 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Фотография из Телеграм-аккаунта губернатора Курской области Романа Старовойта - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 19:37Специальная военная операция на Украине
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьГлушковский районРоман СтаровойтУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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