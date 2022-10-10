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ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в понедельник за пять минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:35

2022-10-10T18:35

2022-10-10T18:53

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за пять минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.49 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Калининский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.54 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 17.41 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Макеевка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221009/himars-1822605024.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), украина, сцкк, нато, донецкая народная республика