https://ria.ru/20221010/obstrel-1822835954.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:45

2022-10-10T15:45

2022-10-10T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

нато

сцкк

донецк (днр)

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.25 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.05 украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.11 возобновили обстрел Макеевки и выпустили по Червоногвардейскому и Кировскому районам четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк (днр)

ясиноватая

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в мире, макеевка, нато, сцкк, донецк (днр), ясиноватая