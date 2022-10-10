https://ria.ru/20221010/obstrel-1822778497.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска меньше чем за час выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:11

2022-10-10T13:11

2022-10-10T13:11

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за час выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.42 мск и 12.07 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.07 мск и 12.16 мск по Киевскому району Донецка - восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.55 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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в мире, донецк (днр), украина, сцкк, нато, донецкая народная республика