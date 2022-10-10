https://ria.ru/20221010/obstrel-1822748118.html

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух - РИА Новости, 10.10.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:04

2022-10-10T12:04

2022-10-10T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

калининский район

горловка

стирол

донецкая народная республика

жкх

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Калининскому району Горловки. В результате артобстрела по улице Пересыпкина повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, автомобили, ранены двое мужчин, 1976 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела жилмассива Солнечный со стороны украинских войск по улице Пересыпкина был ранен мирный житель.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калининский район

горловка

донецкая народная республика

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в мире, иван приходько, калининский район, горловка, стирол, донецкая народная республика, жкх