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Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух - РИА Новости, 10.10.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:04
2022-10-10T12:04
2022-10-10T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
калининский район
горловка
стирол
донецкая народная республика
жкх
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Калининскому району Горловки. В результате артобстрела по улице Пересыпкина повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, автомобили, ранены двое мужчин, 1976 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела жилмассива Солнечный со стороны украинских войск по улице Пересыпкина был ранен мирный житель.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, иван приходько, калининский район, горловка, стирол, донецкая народная республика, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Калининский район, Горловка, Стирол, Донецкая Народная Республика, ЖКХ
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух
Штаб теробороны: число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до двух