Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/obstrel-1822713260.html
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:15
2022-10-10T10:23
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает Минздрав региона."Укронацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель", - говорится в сообщении Минздрава Херсонской области, опубликованном в понедельник.По информации ведомства, пострадавший с серьёзными травмами был госпитализирован в одну из больниц Херсонской области, его состояние оценивается как тяжёлое.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:15 10.10.2022 (обновлено: 10:23 10.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области

Херсонский Минздрав сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Бериславского медколледжа

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Херсоне
Осколки украинских снарядов в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает Минздрав региона.
"Укронацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель", - говорится в сообщении Минздрава Херсонской области, опубликованном в понедельник.
По информации ведомства, пострадавший с серьёзными травмами был госпитализирован в одну из больниц Херсонской области, его состояние оценивается как тяжёлое.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала