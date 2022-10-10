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Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области

Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области

Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:15

2022-10-10T10:15

2022-10-10T10:23

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает Минздрав региона."Укронацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель", - говорится в сообщении Минздрава Херсонской области, опубликованном в понедельник.По информации ведомства, пострадавший с серьёзными травмами был госпитализирован в одну из больниц Херсонской области, его состояние оценивается как тяжёлое.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины