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Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:15
2022-10-10T10:15
2022-10-10T10:23
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает Минздрав региона."Укронацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель", - говорится в сообщении Минздрава Херсонской области, опубликованном в понедельник.По информации ведомства, пострадавший с серьёзными травмами был госпитализирован в одну из больниц Херсонской области, его состояние оценивается как тяжёлое.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:15 10.10.2022 (обновлено: 10:23 10.10.2022)
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Херсонский Минздрав сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Бериславского медколледжа