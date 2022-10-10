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В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 10.10.2022
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В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:52
2022-10-10T12:52
политика
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере. Будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян", - сказал Песков журналистам.По его словам, будут двусторонние переговоры в формате один на один.
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политика, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Политика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
12:52 10.10.2022
 
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ

Путин 11 октября встретится в Санкт-Петербурге с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере. Будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян", - сказал Песков журналистам.
По его словам, будут двусторонние переговоры в формате один на один.
Аэропорт Абу-Даби
4 октября, 11:04Туризм
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
 
ПолитикаРоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
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