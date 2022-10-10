https://ria.ru/20221010/oae-1822769805.html

В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ

В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:52

2022-10-10T12:52

2022-10-10T12:52

политика

россия

оаэ

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155981/48/1559814844_0:150:2955:1812_1920x0_80_0_0_ada2a297a312244cd994090b4d1880a2.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере. Будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян", - сказал Песков журналистам.По его словам, будут двусторонние переговоры в формате один на один.

https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян