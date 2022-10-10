https://ria.ru/20221010/oae-1822769805.html
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:52
2022-10-10T12:52
2022-10-10T12:52
политика
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155981/48/1559814844_0:150:2955:1812_1920x0_80_0_0_ada2a297a312244cd994090b4d1880a2.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере. Будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян", - сказал Песков журналистам.По его словам, будут двусторонние переговоры в формате один на один.
https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155981/48/1559814844_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_f53800b171c311d337eecc30deca6c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Политика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ
Путин 11 октября встретится в Санкт-Петербурге с президентом ОАЭ Аль Нахайяном