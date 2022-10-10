https://ria.ru/20221010/nomer-1822824456.html

В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122

В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122 - РИА Новости, 10.10.2022

В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122

Доступ к единому номеру 122, где принимаются, в частности, вопросы по частичной мобилизации, временно отсутствует в Псковской области из-за аварии на телефонной РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:18

2022-10-10T15:18

2022-10-10T15:21

михаил ведерников

псковская область

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Доступ к единому номеру 122, где принимаются, в частности, вопросы по частичной мобилизации, временно отсутствует в Псковской области из-за аварии на телефонной сети, также недоступны местные номера регионального правительства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."В связи с аварией на оборудовании ОАО "Псковская ГТС" отсутствует доступ к городским телефонам правительства Псковской области и к единому номеру 122. Работы по устранению неполадок уже ведутся. Об их завершении проинформирую отдельно", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно материалам портала "Объясняем. Псковская область", по телефону 122, где раньше действовала горячая линия по коронавирусной инфекции, в настоящее время принимаются вопросы и по частичной мобилизации в регионе.

https://ria.ru/20221010/tankist-1822804880.html

псковская область

россия

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михаил ведерников, псковская область, россия, частичная мобилизация в россии