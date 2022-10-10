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В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122 - РИА Новости, 10.10.2022
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В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122
В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122 - РИА Новости, 10.10.2022
В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122
Доступ к единому номеру 122, где принимаются, в частности, вопросы по частичной мобилизации, временно отсутствует в Псковской области из-за аварии на телефонной РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:18
2022-10-10T15:21
михаил ведерников
псковская область
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Доступ к единому номеру 122, где принимаются, в частности, вопросы по частичной мобилизации, временно отсутствует в Псковской области из-за аварии на телефонной сети, также недоступны местные номера регионального правительства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."В связи с аварией на оборудовании ОАО "Псковская ГТС" отсутствует доступ к городским телефонам правительства Псковской области и к единому номеру 122. Работы по устранению неполадок уже ведутся. Об их завершении проинформирую отдельно", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно материалам портала "Объясняем. Псковская область", по телефону 122, где раньше действовала горячая линия по коронавирусной инфекции, в настоящее время принимаются вопросы и по частичной мобилизации в регионе.
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михаил ведерников, псковская область, россия, частичная мобилизация в россии
Михаил Ведерников, Псковская область, Россия, Частичная мобилизация в России
15:18 10.10.2022 (обновлено: 15:21 10.10.2022)
 
В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122

В Псковской области из-за аварии на телефонной сети не работает единый номер 122

CC0 / PublicDomainPictures / Домашний телефон
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC0 / PublicDomainPictures /
Домашний телефон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Доступ к единому номеру 122, где принимаются, в частности, вопросы по частичной мобилизации, временно отсутствует в Псковской области из-за аварии на телефонной сети, также недоступны местные номера регионального правительства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"В связи с аварией на оборудовании ОАО "Псковская ГТС" отсутствует доступ к городским телефонам правительства Псковской области и к единому номеру 122. Работы по устранению неполадок уже ведутся. Об их завершении проинформирую отдельно", - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно материалам портала "Объясняем. Псковская область", по телефону 122, где раньше действовала горячая линия по коронавирусной инфекции, в настоящее время принимаются вопросы и по частичной мобилизации в регионе.
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Михаил ВедерниковПсковская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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