https://ria.ru/20221010/nomer-1822824456.html
В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122
В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122 - РИА Новости, 10.10.2022
В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122
Доступ к единому номеру 122, где принимаются, в частности, вопросы по частичной мобилизации, временно отсутствует в Псковской области из-за аварии на телефонной РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:18
2022-10-10T15:18
2022-10-10T15:21
михаил ведерников
псковская область
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597306167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a16f19ddf6db56966f3f8949ae83ae8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Доступ к единому номеру 122, где принимаются, в частности, вопросы по частичной мобилизации, временно отсутствует в Псковской области из-за аварии на телефонной сети, также недоступны местные номера регионального правительства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."В связи с аварией на оборудовании ОАО "Псковская ГТС" отсутствует доступ к городским телефонам правительства Псковской области и к единому номеру 122. Работы по устранению неполадок уже ведутся. Об их завершении проинформирую отдельно", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно материалам портала "Объясняем. Псковская область", по телефону 122, где раньше действовала горячая линия по коронавирусной инфекции, в настоящее время принимаются вопросы и по частичной мобилизации в регионе.
https://ria.ru/20221010/tankist-1822804880.html
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597306167_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f39909c07af588d4350aa46c2d99961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ведерников, псковская область, россия, частичная мобилизация в россии
Михаил Ведерников, Псковская область, Россия, Частичная мобилизация в России
15:18 10.10.2022 (обновлено: 15:21 10.10.2022)
В Псковской области из-за аварии не работает единый номер 122
В Псковской области из-за аварии на телефонной сети не работает единый номер 122