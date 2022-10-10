https://ria.ru/20221010/nefteprovod-1822954820.html

Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепровода

Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепровода - РИА Новости, 10.10.2022

Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепровода

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:44

2022-10-10T20:44

2022-10-10T20:44

экономика

цены на нефть

александр вучич

виктор орбан

золтан ковач

сербия

венгрия

хорватия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_2557299f7ef3224ce023243ba933b783.jpg

БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть марки Urals из нефтепровода "Дружба", заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.Ранее Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру. Ранее сербское миненэрго сообщило о рассмотрении двух вариантов прокладки нефтепровода для соединения с "Дружбой" в Венгрии."Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Орбан договорились о строительстве нефтепровода в Венгрию. Новый нефтепровод позволит снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью марки Urals, присоединившись к нефтепроводу "Дружба". В настоящее время нефть в страну в основном поставляется по трубопроводу через Хорватию, но это вряд ли возможно в будущем из-за принятых санкций", - написал Ковач в Twitter.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии, которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.

https://ria.ru/20221005/energetika-1821766133.html

https://ria.ru/20220923/gazprom-1818827616.html

сербия

венгрия

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, александр вучич, виктор орбан, золтан ковач, сербия, венгрия, хорватия, евросоюз, газпром, urals, санкции в отношении россии